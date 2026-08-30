{"_id":"6a93e7fc941ec6bc2207f073","slug":"lightning-safety-rules-what-to-do-if-caught-in-the-open-during-a-thunderstorm-in-hindi-2026-08-30","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"खुली जगह पर अचानक कड़कने लगे बिजली, तो तुरंत जमीन पर बैठें या भागें? जानें इससे बचने का सही तरीका","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
खुली जगह पर अचानक कड़कने लगे बिजली, तो तुरंत जमीन पर बैठें या भागें? जानें इससे बचने का सही तरीका
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:51 PM IST
सार
Lightning Safety Rules: बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी खुले मैदान में होते हैं और अचानक आकाशीय बिजली कड़कने लगती है। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जो कई बार गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। वहीं कुछ लोग काफी डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करें। आइए, इस लेख में समझते हैं कि वज्रपात से बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए।
विज्ञापन
1 of 5
आकाशीय बिजली से बचाव
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
मानसून और खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली का गिरना एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। जब इंसान किसी खुले मैदान, खेत या सड़क पर हो और अचानक तेज बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने लगे, तो अक्सर लोग घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या तुरंत किसी सुरक्षित जगह की तरफ भागना चाहिए या वहीं जमीन पर बैठ जाना चाहिए?
इस स्थिति में आपकी एक छोटी सी समझदारी और सही फैसला आपकी जान बचा सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं खुले में बिजली कड़कने पर तुरंत क्या करना चाहिए।
2 of 5
वज्रपात
- फोटो : अमर उजाला
खुली जगह में कड़कती बिजली के दौरान क्या करें और क्या न करें?
जब आसपास कोई पक्का आश्रय न हो, तो जमीन पर पूरी तरह लेटने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि बिजली जमीन के संपर्क से शरीर में फैल सकती है।
अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में सटाकर घुटनों के बल बैठ जाएं, सिर को घुटनों के बीच झुकाएं और कानों को हाथों से ढक लें।
अगर आसपास 100-200 मीटर के दायरे में कोई पक्की छत या कार नहीं है, तो खुले मैदान में बहुत दूर तक भागने के बजाय तुरंत उकड़ूं बैठना ही सुरक्षित है।
पंजों के बल बैठने से जमीन के साथ आपके शरीर का संपर्क सबसे कम हो जाता है, जिससे बिजली के झटके का खतरा काफी हद तक घट जाता है।
3 of 5
वज्रपात
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
बिजली के दौरान भूलकर भी इन चीजों के पास न जाएं
अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है क्योंकि बिजली सबसे पहले ऊंचे पेड़ों पर गिरती है।
बिजली के खंभे, धातु की जाली, लोहे के हैंडपंप और ऊंचे टॉवर से कम से कम 50 से 100 फीट की दूरी बनाकर रखें।
नदी, तालाब, स्विमिंग पूल या जलभराव वाली जगह से तुरंत दूर चले जाएं, क्योंकि पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है।
अगर आपके पास लोहे की छतरी, खेती के औजार या कोई धातु का सामान है, तो उसे खुद से दूर हटा दें।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
कौन सी जगहें मानी जाती हैं पूरी तरह से सुरक्षित?
- फोटो : Adobe Stock
कौन सी जगहें मानी जाती हैं पूरी तरह से सुरक्षित?
कंक्रीट की छत वाली मजबूत इमारत या घर बिजली से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है।
अगर आप कार या बस में सफर कर रहे हैं, तो उसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद करके अंदर ही बैठे रहें।
वाहनों का बाहरी धातु ढांचा बिजली के प्रभाव को जमीन में भेज देता है, जिससे अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं।
टीन शेड, कच्चे ढाबों या सिर्फ खंभों पर टिकी छतों के नीचे शरण न लें, ये बिजली से सुरक्षा नहीं देते।
विज्ञापन
5 of 5
आकाशीय बिजली
- फोटो : Adobe Stock
बिजली गिरने से ठीक पहले मिलने वाले चेतावनी के संकेत
अगर अचानक आपके सिर के बाल खड़े होने लगें या त्वचा पर झनझनाहट महसूस हो, तो समझें कि बिजली आपके बहुत करीब गिर सकती है।
अगर हाथ में पकड़े लोहे के सामान या छतरी से किसी तरह की चिनगारी या आवाज सुनाई दे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
अगर आपको बिजली की चमक देखने और कड़कने की आवाज सुनने के बीच 30 सेकंड से कम समय लगे, तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएं।
आखिरी बार बिजली कड़कने की आवाज सुनने के बाद भी कम से कम 30 मिनट तक सुरक्षित स्थान के अंदर ही रहें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।