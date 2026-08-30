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खुली जगह पर अचानक कड़कने लगे बिजली, तो तुरंत जमीन पर बैठें या भागें? जानें इससे बचने का सही तरीका

Sun, 30 Aug 2026 01:51 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 30 Aug 2026 01:51 PM IST
सार

Lightning Safety Rules: बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी खुले मैदान में होते हैं और अचानक आकाशीय बिजली कड़कने लगती है। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जो कई बार गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। वहीं कुछ लोग काफी डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करें। आइए, इस लेख में समझते हैं कि वज्रपात से बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए।

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Lightning Safety Rules: What to Do If Caught in the Open During a Thunderstorm in hindi
आकाशीय बिजली से बचाव - फोटो : AI

मानसून और खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली का गिरना एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। जब इंसान किसी खुले मैदान, खेत या सड़क पर हो और अचानक तेज बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने लगे, तो अक्सर लोग घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या तुरंत किसी सुरक्षित जगह की तरफ भागना चाहिए या वहीं जमीन पर बैठ जाना चाहिए? 



इस स्थिति में आपकी एक छोटी सी समझदारी और सही फैसला आपकी जान बचा सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं खुले में बिजली कड़कने पर तुरंत क्या करना चाहिए।
Lightning Safety Rules: What to Do If Caught in the Open During a Thunderstorm in hindi
वज्रपात - फोटो : अमर उजाला

खुली जगह में कड़कती बिजली के दौरान क्या करें और क्या न करें?

  • जब आसपास कोई पक्का आश्रय न हो, तो जमीन पर पूरी तरह लेटने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि बिजली जमीन के संपर्क से शरीर में फैल सकती है।
  • अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में सटाकर घुटनों के बल बैठ जाएं, सिर को घुटनों के बीच झुकाएं और कानों को हाथों से ढक लें।
  • अगर आसपास 100-200 मीटर के दायरे में कोई पक्की छत या कार नहीं है, तो खुले मैदान में बहुत दूर तक भागने के बजाय तुरंत उकड़ूं बैठना ही सुरक्षित है।
  • पंजों के बल बैठने से जमीन के साथ आपके शरीर का संपर्क सबसे कम हो जाता है, जिससे बिजली के झटके का खतरा काफी हद तक घट जाता है।
Lightning Safety Rules: What to Do If Caught in the Open During a Thunderstorm in hindi
वज्रपात - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

बिजली के दौरान भूलकर भी इन चीजों के पास न जाएं

  • अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है क्योंकि बिजली सबसे पहले ऊंचे पेड़ों पर गिरती है।
  • बिजली के खंभे, धातु की जाली, लोहे के हैंडपंप और ऊंचे टॉवर से कम से कम 50 से 100 फीट की दूरी बनाकर रखें।
  • नदी, तालाब, स्विमिंग पूल या जलभराव वाली जगह से तुरंत दूर चले जाएं, क्योंकि पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है।
  • अगर आपके पास लोहे की छतरी, खेती के औजार या कोई धातु का सामान है, तो उसे खुद से दूर हटा दें।
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Lightning Safety Rules: What to Do If Caught in the Open During a Thunderstorm in hindi
कौन सी जगहें मानी जाती हैं पूरी तरह से सुरक्षित? - फोटो : Adobe Stock

कौन सी जगहें मानी जाती हैं पूरी तरह से सुरक्षित?

  • कंक्रीट की छत वाली मजबूत इमारत या घर बिजली से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है।
  • अगर आप कार या बस में सफर कर रहे हैं, तो उसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद करके अंदर ही बैठे रहें।
  • वाहनों का बाहरी धातु ढांचा बिजली के प्रभाव को जमीन में भेज देता है, जिससे अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं।
  • टीन शेड, कच्चे ढाबों या सिर्फ खंभों पर टिकी छतों के नीचे शरण न लें, ये बिजली से सुरक्षा नहीं देते।
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Lightning Safety Rules: What to Do If Caught in the Open During a Thunderstorm in hindi
आकाशीय बिजली - फोटो : Adobe Stock

बिजली गिरने से ठीक पहले मिलने वाले चेतावनी के संकेत

  • अगर अचानक आपके सिर के बाल खड़े होने लगें या त्वचा पर झनझनाहट महसूस हो, तो समझें कि बिजली आपके बहुत करीब गिर सकती है।
  • अगर हाथ में पकड़े लोहे के सामान या छतरी से किसी तरह की चिनगारी या आवाज सुनाई दे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
  • अगर आपको बिजली की चमक देखने और कड़कने की आवाज सुनने के बीच 30 सेकंड से कम समय लगे, तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएं।
  • आखिरी बार बिजली कड़कने की आवाज सुनने के बाद भी कम से कम 30 मिनट तक सुरक्षित स्थान के अंदर ही रहें।
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