खुली जगह पर अचानक कड़कने लगे बिजली, तो तुरंत जमीन पर बैठें या भागें? जानें इससे बचने का सही तरीका

मानसून और खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली का गिरना एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। जब इंसान किसी खुले मैदान, खेत या सड़क पर हो और अचानक तेज बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने लगे, तो अक्सर लोग घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या तुरंत किसी सुरक्षित जगह की तरफ भागना चाहिए या वहीं जमीन पर बैठ जाना चाहिए?





इस स्थिति में आपकी एक छोटी सी समझदारी और सही फैसला आपकी जान बचा सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं खुले में बिजली कड़कने पर तुरंत क्या करना चाहिए।