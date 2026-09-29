बिजली के खंभे पर लगे अलग-अलग नंबर किस काम आते हैं? 95% लोग नहीं जानते सही जवाब

बिजली के खंभों पर क्यों लिखे होते हैं नंबर? - फोटो : Amar Ujala AI

शहर हो या गांव, सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे अक्सर एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कई खंभों पर अलग-अलग नंबर, कोड या पहचान चिह्न लिखे नजर आते हैं।





इनका इस्तेमाल बिजली व्यवस्था में लगे खंभों की पहचान के लिए किया जाता है। बिजली वितरण कंपनियां अपने नेटवर्क में पोल, ट्रांसफॉर्मर और दूसरी संपत्तियों की पहचान के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड रखती हैं। चलिए जानते हैं खंभों पर लिखे इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...