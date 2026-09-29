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बिजली के खंभे पर लगे अलग-अलग नंबर किस काम आते हैं? 95% लोग नहीं जानते सही जवाब

Tue, 29 Sep 2026 06:03 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 29 Sep 2026 06:03 PM IST
सार

बिजली के खंभों पर लिखे नंबर सिर्फ पहचान के लिए नहीं होते, बल्कि बिजली विभाग को पोल और उससे जुड़े नेटवर्क की लोकेशन पहचानने में मदद कर सकते हैं। बिजली की शिकायत करते समय ये नंबर बताने से विभाग के कर्मचारियों को सही जगह तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

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Electricity Pole Numbers: Why They Matter During Complaints
बिजली के खंभों पर क्यों लिखे होते हैं नंबर? - फोटो : Amar Ujala AI

शहर हो या गांव, सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे अक्सर एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कई खंभों पर अलग-अलग नंबर, कोड या पहचान चिह्न लिखे नजर आते हैं।



इनका इस्तेमाल बिजली व्यवस्था में लगे खंभों की पहचान के लिए किया जाता है। बिजली वितरण कंपनियां अपने नेटवर्क में पोल, ट्रांसफॉर्मर और दूसरी संपत्तियों की पहचान के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड रखती हैं। चलिए जानते हैं खंभों पर लिखे इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Electricity Pole Numbers: Why They Matter During Complaints
बिजली के खंभों पर क्यों लिखे होते हैं नंबर? - फोटो : AI Generated

क्या होता है बिजली के खंभों पर लिखा नंबर?

  • दरअसल, खंभे पर लिखा नंबर हर जगह एक जैसा नहीं होता
  • अलग-अलग बिजली वितरण कंपनियां और क्षेत्र अपनी व्यवस्था के अनुसार पोल नंबर या कोड इस्तेमाल कर सकते हैं
  • कई जगह पोल पर नंबर प्लेट लगी होती है
  • कुछ जगह नंबर पेंट से लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है
Electricity Pole Numbers: Why They Matter During Complaints
बिजली के खंभों पर क्यों लिखे होते हैं नंबर? - फोटो : AI Generated
  • इसका सबसे बड़ा फायदा बिजली विभाग के लिए लोकेशन की पहचान करना है
  • एक ही सड़क पर कई बिजली के खंभे लगे होते हैं
  • ऐसे में केवल यह बताना कि बिजली का खंभा खराब है, कर्मचारी के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं हो सकती
  • अगर शिकायत करने वाला पोल पर लिखा पहचान नंबर भी बता दे, तो सही खंभे की पहचान आसान हो सकती है
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Electricity Pole Numbers: Why They Matter During Complaints
बिजली के खंभों पर क्यों लिखे होते हैं नंबर? - फोटो : AI Generated

ये काम आता है पोल नंबर

  • मान लीजिए किसी इलाके में एक पोल से चिंगारी निकल रही है या पोल पर लगी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है
  • ऐसी स्थिति में शिकायत करते समय आसपास की जगह का नाम बताने के साथ पोल पर लिखा नंबर भी बताया जा सकता है
  • इससे शिकायत की लोकेशन ज्यादा स्पष्ट हो सकती है
  • हालांकि, हर नंबर का मतलब बिजली की सप्लाई लाइन, फीडर या ट्रांसफॉर्मर नंबर ही हो, यह जरूरी नहीं है
  • किसी नंबर का वास्तविक अर्थ संबंधित बिजली वितरण कंपनी की रिकॉर्डिंग और पहचान प्रणाली पर निर्भर करता है
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Electricity Pole Numbers: Why They Matter During Complaints
बिजली के खंभों पर क्यों लिखे होते हैं नंबर? - फोटो : AI Generated
  • इसी वजह से खंभे पर लिखा नंबर देखकर खुद से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह मीटर नंबर या कनेक्शन नंबर है
  • ये अलग-अलग चीजें होती हैं और इनके रिकॉर्ड भी अलग हो सकते हैं
  • बिजली से जुड़ी शिकायत करते समय उपभोक्ता को अपनी समस्या साफ शब्दों में बतानी चाहिए
  • इसके साथ इलाके का नाम, नजदीकी पहचान वाली जगह और संभव हो तो पोल पर लिखा नंबर भी साझा किया जा सकता है
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