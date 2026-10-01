इस महीने बैंकों का अवकाश: अक्तूबर में कब-कब और कहां बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday In October 2026: अक्तूबर का महीना त्योहारों और छुट्टियों से भरा रहने वाला है। इस महीने महात्मा गांधी जयंती, नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ समेत कई मौकों पर अलग-अलग राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
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इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार को भी देशभर में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले छुट्टी की तारीख और अपने राज्य का स्टेटस जरूर देख लें। चलिए जानते हैं अक्तूबर में किस दिन बैंक बंद रहेंगे और कब खुलेंगे। आप आगे बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं...
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अक्तूबर महीने में किस शहर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
- फोटो : Adobe Stock
अक्तूबर में किस दिन बैंक बंद रहेंगे?
2 अक्तूबर 2026
इस दिन महात्मा गांधी जयंती होने की वजह से देशभर के बैंकों की छुट्टी रहेगी
17 अक्तूबर
कुछ राज्यों में महा सप्तमी के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे
19 अक्तूबर
महा अष्टमी/महा नवमी के कारण कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी
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अक्तूबर महीने में किस शहर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
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20 अक्तूबर
विजयादशमी है जिसके कारण गंगटोक और इंफाल को छोड़कर बाकी सभी जगह बैंकों का अवकाश रहेगा
21 अक्तूबर
कुछ राज्यों में विजयादशमी/दुर्गा पूजा से जुड़ी छुट्टी रहेगी जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे
26 अक्तूबर
कुछ राज्यों में लक्ष्मी पूजा/अधिग्रहण दिवस/महर्षि वाल्मीकि जयंती की वजह से बैंक बंद रहेंगे
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अक्तूबर महीने में किस शहर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
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29 अक्तूबर
करवा चौथ की वजह से शिमला में बैंकों की छुट्टी रहेगी
31 अक्तूबर
सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिवस है, इसलिए अहमदाबाद में बैक बंद रहेंगे
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अक्तूबर महीने में किस शहर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
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शनिवार-रविवार की छुट्टियां:-
- 4 अक्तूबर को देश के सभी बैंकों की रविवार की छुट्टी रहेगी
- 10 अक्तूबर को महीने के दूसरा शनिवार की वजह से सभी बैंक बंद रहेंगे
- 11 अक्तूबर को रविवार होने के कारण देश भर के बैंकों का अवकाश रहेगा
- 18 अक्तूबर को रविवार का अवकाश रहेगा जिसकी वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे
- 24 अक्तूबर को महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए देश भर के बैंकों की छुट्टी रहेगी
- 25 अक्तूबर को रविवार होने से बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी