सफर के दौरान अचानक ब्लैकलिस्ट हो जाए फास्टैग तो न हों परेशान, मिनटों में ऐसे करें ठीक

Fastag Blacklisted At Toll Plaza: सड़क मार्ग से सफर करते समय समय बचाने और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए फास्टैग आज हर वाहन चालक के लिए एक बेहद जरूरी और अनिवार्य सुविधा बन चुका है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम अपनी गाड़ी लेकर किसी हाईवे पर टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं, तो अचानक हमारा फास्टैग ब्लैकलिस्ट या इनएक्टिव होने का मैसेज आ जाता है।





इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण चालकों को न केवल टोल पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार डबल टोल टैक्स का भुगतान भी करना पड़ जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा सफर के दौरान हो जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस समस्या से तुरंत कैसे निजात पाई जा सकती है।