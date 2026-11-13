सफर के दौरान अचानक ब्लैकलिस्ट हो जाए फास्टैग तो न हों परेशान, मिनटों में ऐसे करें ठीक

Fastag Blacklisted At Toll Plaza: सड़क मार्ग से सफर करते समय समय बचाने और टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए फास्टैग आज हर वाहन चालक के लिए एक बेहद जरूरी और अनिवार्य सुविधा बन चुका है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम अपनी गाड़ी लेकर किसी हाईवे पर टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं, तो अचानक हमारा फास्टैग ब्लैकलिस्ट या इनएक्टिव होने का मैसेज आ जाता है।
इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण चालकों को न केवल टोल पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार डबल टोल टैक्स का भुगतान भी करना पड़ जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा सफर के दौरान हो जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस समस्या से तुरंत कैसे निजात पाई जा सकती है।
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फास्टैग
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फास्टैग ब्लैकलिस्ट क्यों होता है?
- फास्टैग के अचानक ब्लैकलिस्ट होने की सबसे मुख्य वजह आपके वॉलेट में मिनिमम बैलेंस या पर्याप्त राशि का न होना होता है।
- इसके अलावा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत केवाईसी अपडेट न होने या तकनीकी कारणों से भी बैंक या एनएचएआई आपके फास्टैग को टेंपरेरी ब्लॉक कर देते हैं।
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फास्टैग
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तुरंत ऑनलाइन रीचार्ज कैसे करें?
- अगर टोल पर पहुंचते ही बैलेंस खत्म होने के कारण फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो आप तुरंत अपने स्मार्टफोन से गूगल पे, फोनपे, पेटीएम या संबंधित बैंक एप के जरिए ऑनलाइन रीचार्ज कर सकते हैं।
- रीचार्ज पूरा होते ही कुछ ही मिनटों में फास्टैग अपने आप अपडेट होकर दोबारा एक्टिव हो जाता है।
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Toll plaza
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बैंक या एप से स्टेटस?
- रीचार्ज करने के बाद भी अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने बैंक के आधिकारिक फास्टैग एप या माई फास्टैग एप्लीकेशन को ओपन करें।
- वहां जाकर आप अपने अकाउंट का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किसी तकनीकी त्रुटि या पेंडिंग अपडेट के कारण तो कार्ड नहीं रुका है।
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डबल टोल से कैसे बचें?
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डबल टोल से कैसे बचें?
- अगर किसी कारण से टोल बूथ पर आपका फास्टैग तुरंत ठीक नहीं हो पाता है, तो आपको वहां मौजूद टोल कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए।
- आप तुरंत डिजिटल पेमेंट या कैश के जरिए उस समय का शुल्क चुकाकर अपनी रसीद ले सकते हैं और बाद में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।