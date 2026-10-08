फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Ayushman Card Limit: What Happens If the 5 Lakh Annual Limit Is Exhausted? Know the Rules

सावधान: क्या खत्म हो जाएगी आयुष्मान कार्ड की लिमिट, तो क्या नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज? जानें काम की बात

Thu, 08 Oct 2026 04:16 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 08 Oct 2026 04:16 PM IST
सार

Ayushman Card Limit: आयुष्मान कार्ड के जरिए लाभार्थियों को एक साल में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। वहीं, अगर इलाज के दौरान यह पूरी राशि खर्च हो जाए, तो अगली लिमिट के लिए नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ता है।

विज्ञापन
Ayushman Card Limit: What Happens If the 5 Lakh Annual Limit Is Exhausted? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? - फोटो : Amar Ujala

देश में बड़ी संख्या में पात्र लोग इलाज के खर्च से राहत पाने के लिए आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पात्र परिवारों को इस कार्ड के जरिए अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है।



वहीं, सोचिए कि आप इलाज करवा रहे हैं और आपके आयुष्मान कार्ड की पूरी लिमिट खत्म हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? क्या आयुष्मान कार्ड दोबारा काम करना बंद कर देगा या कुछ समय बाद इसमें फिर से राशि जुड़ जाएगी? चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Ayushman Card Limit: What Happens If the 5 Lakh Annual Limit Is Exhausted? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? - फोटो : Adobe Stock Photos
  • आयुष्मान कार्ड से साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • यानी पात्र लाभार्थी एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये तक का इलाज इस सुविधा के तहत करवा सकते हैं
  • आप उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं 
Ayushman Card Limit: What Happens If the 5 Lakh Annual Limit Is Exhausted? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आयुष्मान कार्ड के पूरे 5 लाख रुपये पहले ही खर्च हो गए तो फिर क्या होगा?

  • अब मान लीजिए किसी लाभार्थी ने एक ही वित्तीय वर्ष में इलाज करवाते हुए आयुष्मान कार्ड की पूरी 5 लाख रुपये की लिमिट इस्तेमाल कर ली
  • अगर यह रकम साल खत्म होने से पहले ही खर्च हो जाती है, तो उसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध लिमिट खत्म मानी जाएगी
  • ऐसी स्थिति में अगली लिमिट का इंतजार करना पड़ता है
विज्ञापन
विज्ञापन
Ayushman Card Limit: What Happens If the 5 Lakh Annual Limit Is Exhausted? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? - फोटो : Amar Ujala
  • आपको बीच में अलग से लिमिट नहीं दी जाती है
  • पर अगर आप साल भर के भीतर 5 लाख रुपये की लिमिट को इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
विज्ञापन
Ayushman Card Limit: What Happens If the 5 Lakh Annual Limit Is Exhausted? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? - फोटो : Amar Ujala

हर साल कब आती है आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपये की लिमिट?

  • आयुष्मान कार्ड की यह 5 लाख रुपये की लिमिट वित्तीय वर्ष के आधार पर चलती है
  • वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है और हर साल 1 अप्रैल को नई लिमिट रीसेट हो जाती है
  • आपके आयुष्मान कार्ड में हर 1 अप्रैल को नई 5 लाख रुपये की लिमिट आ जाती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed