सावधान: क्या खत्म हो जाएगी आयुष्मान कार्ड की लिमिट, तो क्या नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज? जानें काम की बात

आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होने पर क्या मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? - फोटो : Amar Ujala

देश में बड़ी संख्या में पात्र लोग इलाज के खर्च से राहत पाने के लिए आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पात्र परिवारों को इस कार्ड के जरिए अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है।





वहीं, सोचिए कि आप इलाज करवा रहे हैं और आपके आयुष्मान कार्ड की पूरी लिमिट खत्म हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? क्या आयुष्मान कार्ड दोबारा काम करना बंद कर देगा या कुछ समय बाद इसमें फिर से राशि जुड़ जाएगी? चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...