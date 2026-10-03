पितृ पक्ष में इस विधि से करें पितरों की आरती, यहां पढ़ें संपूर्ण आरती और महत्व

पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण के बाद पितरों की आरती करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दौरान श्रद्धापूर्वक पितरों का स्मरण और पूजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहां पढ़ें श्री पितृ जी की संपूर्ण आरती। पितृ पक्ष में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कर्मों के साथ पितरों का स्मरण और पूजन करना भी शुभ माना जाता है। श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद पितरों की आरती कर उनसे परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध और तर्पण से पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है। इस दौरान परिवार के लोग पितरों का स्मरण करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। यहां पढ़ें श्री पितृ जी की आरती।