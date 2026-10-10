शारदीय नवरात्रि 2026 के 9 रंग: पहले दिन से महानवमी तक जानें नौ दिनों के शुभ रंग

1 of 5 शारदीय नवरात्रि 2026 के 9 रंग - फोटो : AI







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शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। यह पर्व मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना को समर्पित है। नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भक्त विधि-विधान से देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा-पाठ के साथ अलग-अलग रंगों के वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्रचलित है। ऐसे में त्योहार नजदीक आते ही लोग जानना चाहते हैं कि किस दिन कौन-सा रंग पहनना शुभ माना जाता है।



साल 2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर से शुरू होकर 19 अक्तूबर तक चलेगी। प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन रंगों को सकारात्मकता, शक्ति, शांति और समृद्धि जैसे भावों से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में किस रंग के कपड़े पहन सकते हैं और उनका क्या महत्व है।

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2 of 5 शारदीय नवरात्रि 2026 के नौ दिनों के नौ रंग - फोटो : adobe

शारदीय नवरात्रि 2026 के नौ दिनों के नौ रंग

दिन तारीख शुभ रंग देवी का स्वरूप पहला 11 अक्तूबर नारंगी मां शैलपुत्री दूसरा 12 अक्तूबर सफेद मां ब्रह्मचारिणी तीसरा 13 अक्तूबर लाल मां चंद्रघंटा चौथा 14 अक्तूबर गहरा नीला मां कूष्मांडा पांचवां 15 अक्तूबर पीला मां स्कंदमाता छठा 16 अक्तूबर हरा मां कात्यायनी सातवां 17 अक्तूबर स्लेटी मां कालरात्रि आठवां 18 अक्तूबर बैंगनी मां महागौरी नौवां 19 अक्तूबर मोरपंखी हरा मां सिद्धिदात्री

3 of 5 नवरात्रि के नौ रंगों का धार्मिक महत्व - फोटो : freepik

नवरात्रि के नौ रंगों का धार्मिक महत्व



नारंगी रंग: पहले दिन नारंगी वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है।



सफेद रंग: दूसरे दिन सफेद रंग शांति, पवित्रता और सरलता का संदेश देता है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है।



लाल रंग: तीसरे दिन लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। यह रंग शक्ति, साहस और उत्साह का प्रतीक है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है।



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4 of 5 नवरात्रि के नौ रंगों का धार्मिक महत्व - फोटो : freepik

गहरा नीला रंग: चौथे दिन गहरा नीला रंग स्थिरता और आत्मविश्वास से जुड़ा है। इस दिन मां कूष्मांडा की उपासना की जाती है।



पीला रंग: पांचवें दिन पीला रंग खुशहाली, ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है।



हरा रंग: छठे दिन हरा रंग प्रकृति, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है।



स्लेटी रंग: सातवें दिन स्लेटी रंग संतुलन और गंभीरता को दर्शाता है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है।



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