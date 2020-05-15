शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Shani Jayanti 2020 do these five things in Shani Jayati

Shani Jayanti 2020: शनि जयंती के दिन जरूर करें पांच काम, शनि की बरसेगी कृपा

ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 15 May 2020 03:49 PM IST
शनि जयंती 2020
1 of 7
शनि जयंती 2020 - फोटो : social media
Shani Jayanti 2020: शनि जयंती 22 मई को है। हिन्दू धर्म और ज्योतिष में शनि ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। शनि देव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, शनि महाराज का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था। शनि जयंती के दिन शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। शनि जयंती के दिन ये पांच काम जरूर करें।

हनुमान जी के इन उपायों को करने से दूर हो जाएगा वक्री शनि का अशुभ प्रभाव
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
Crack करें NEET-JEE | घर बैठे लें कोटा की फैकल्टी से कोचिंग, अभी रजिस्टर करें और पाएं 2000 रुपये की छूट | कूपन कोड - WEB2000
Click here
विज्ञापन
shani jayanti shani jayanti kab hai shani jayanti kab ki hai shani jayanti kab hai 2020 shani jayanti date jyeshtha amavasya shani jayanti 2020 shani jayanti 2020 mein kab hai
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

Recommended

शनि जयंती 2020
Festivals

Shani Dev Jayanti 2020: 22 मई को शनि जयंती, जानिए इस दिन से जुड़ी विशेष बातें

14 मई 2020

वट सावित्री व्रत 2020
Festivals

Vat Savitri vrat 2020: जानिए हिन्दू धर्म में क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व

15 मई 2020

विज्ञापन
एलपीयू है देश की टॉप यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट में लहराया अपना परचम
Lovely Professional University

एलपीयू है देश की टॉप यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट में लहराया अपना परचम
अपरा एकादशी 2020
Festivals

Apara Ekadashi 2020: कब है अपरा एकादशी, जानें तारीख, मुहूर्त और व्रत का धार्मिक महत्व

15 मई 2020

badrinath temple opening date time special prayer to get rid from coronavirus
Religion

कल खुलेंगे बदरीनाथ के कपाट, महामारी से मुक्ति के लिए की जाएगी विशेष पूजा

14 मई 2020

शनि जयंती के अवसर पर शनि साढ़े साती और ढैय्या से बचने के लिए शनि धाम कोकिलावन में कराएं तेल अभिषेक : 22-मई-2020
Puja

शनि जयंती के अवसर पर शनि साढ़े साती और ढैय्या से बचने के लिए शनि धाम कोकिलावन में कराएं तेल अभिषेक : 22-मई-2020
apara ekadashi 2020
Festivals

कब है अपरा एकादशी? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

14 मई 2020

विज्ञापन
विज्ञापन

Related

kalashtami may 2020 bhairav baba ki aarti stuti lyrics in hindi font
Religion

कालाष्टमी: इस आरती और स्तुति को करने से मिलता है भैरव बाबा का आशीर्वाद

14 मई 2020

Kalashtami May 2020
Festivals

कालाष्टमी के दिन करें ये काम, मिलेगा भैरव बाबा का आशीर्वाद

14 मई 2020

एलपीयू है देश की टॉप यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट में लहराया अपना परचम
Lovely Professional University

एलपीयू है देश की टॉप यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट में लहराया अपना परचम
विज्ञापन
अपरा एकादशी 2020
Festivals

Apara Eakadashi 2020: अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये पांच गलतियां

13 मई 2020

chanakya niti quotes anmol vachan for happy family and succes in life
Wellness

चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में इन बातों का हमेशा रखना चाहिए ध्यान, ये आदतें घर को बनाती हैं स्वर्ग

13 मई 2020

शनि जयंती के अवसर पर शनि साढ़े साती और ढैय्या से बचने के लिए शनि धाम कोकिलावन में कराएं तेल अभिषेक : 22-मई-2020
Puja

शनि जयंती के अवसर पर शनि साढ़े साती और ढैय्या से बचने के लिए शनि धाम कोकिलावन में कराएं तेल अभिषेक : 22-मई-2020
अपरा एकादशी 2020
Festivals

Apara Ekadashi 2020: इस व्रत को करने से मिलता है स्वर्ग लोक, जानें व्रत विधि और कथा

13 मई 2020

अपरा एकादशी 2020
Religion

Apara Ekadashi 2020: अपरा एकादशी के दिन जरूर करें ये पांच काम

12 मई 2020

hanuman ji remedies upay shani remedies shani vakri 2020
Religion

हनुमान जी के इन उपायों को करने से दूर हो जाएगा वक्री शनि का अशुभ प्रभाव

12 मई 2020

shiv mantra shiv puja vidhi according to zodiac signs for fulfilling desires
Religion

राशि अनुसार इन मंत्रों के जप से मिलेगा भोलेनाथ का आशीर्वाद

11 मई 2020

शनि जयंती 2020
Religion

Shani Jayanti 2020: क्यों है शनि की धीमी चाल, राशि परिवर्तन में लेता है ढाई वर्ष का समय

11 मई 2020

वट सावित्री व्रत 2020
Religion

Vat Savitri 2020: कब है वट सावित्री व्रत, जानें मुहूर्त, व्रत विधि और धार्मिक महत्व

11 मई 2020

मां दुर्गा इस संपूर्ण जगत की मां हैं
Religion

मदर्स डे विशेष: इन शहरों में हैं मां के पावन धाम, मां के नाम पर ही रखा गया है शहर का नाम

10 मई 2020

mothers day 2020
Wellness

मदर्स डे विशेष: सिर्फ एक मां में होते हैं ये गुण, हमेशा करें सम्मान

10 मई 2020

surya remedies mantra accordding to zodaic signs surya ke upay rashi ansuar
Religion

राशि अनुसार इन मंत्रों के जप से मिलेगा सूर्य देव का आशीर्वाद, दूर होंगे सभी कष्ट

10 मई 2020

hanuman ji prayer puja on saturday importance significance benefits and vidhi
Religion

इस वचन के कारण शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व 

9 मई 2020

shani vakri may 2020
Religion

Shani Vakri 2020: राशि अनुसार इन उपायों को करने से कम हो जाएगा अशुभ शनि का प्रभाव, एक अचूक उपाय सभी राशियों के लिए

9 मई 2020

अपरा एकादशी 2020
Festivals

Apara Ekadashi 2020: जानें अपरा एकादशी की तारीख, मुहूर्त और व्रत विधि

9 मई 2020

शनि जयंती 2020
शनि जयंती 2020 - फोटो : social media
शिव मंदिर चढ़ाएं त्रिशूल
शिव मंदिर चढ़ाएं त्रिशूल - फोटो : Social media
शनि देव
शनि देव - फोटो : अमर उजाला
शनि देव
शनि देव
शनि देव
शनि देव
शनि जयंती 2020
शनि जयंती 2020
शनि जयंती 2020 मूहूर्त
शनि जयंती 2020 मूहूर्त
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited