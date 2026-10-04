फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   shani dev 108 names chanting benefits in Shani Sade Sati and dahiya

साढ़ेसाती उपाय: यह छोटा सा उपाय कम करेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव, जीवन में दिखेंगे सकारात्मक बदलाव

Sun, 04 Oct 2026 04:32 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 04 Oct 2026 04:32 PM IST
सार

Shani Sade Sati: शनिदेव की साढ़ेसाती और ढैय्या की अवधि को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और साथ ही कार्यों को लेकर सामान्य से अधिक प्रयास किए जाते हैं। हालांकि, कुछ उपाय इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।

विज्ञापन
shani dev 108 names chanting benefits in Shani Sade Sati and dahiya
Shani Sade Sati - फोटो : अमर उजाला AI

Shani Sade Sati: ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या की अवधि को चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, कामकाज और आर्थिक मामलों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में धैर्य और संयम के साथ शनिदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। हालांकि, रोजाना शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से उनकी कृपा प्राप्त होने की कामना की जाती है। मान्यता है कि, शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल और एक सिक्का अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और साढ़ेसाती व ढैय्या के प्रभाव को कम करने की कामना की जाती है। इसके अलावा शनिदेव के 108 नामों का जाप करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। श्रद्धापूर्वक मंत्र, 108 नामों का जाप और पूजा करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है। ऐसे में साढ़ेसाती या ढैय्या के प्रभाव से गुजर रहे लोग इस आसान उपाय को कर सकते हैं।

shani dev 108 names chanting benefits in Shani Sade Sati and dahiya
Shani Sade Sati - फोटो : अमर उजाला AI
शनि देव 108 नाम
  • घन
  • सौम्य
  • शरण्य
  • सर्वाभीष्टप्रदायिन्
  • सुरवन्द्य
  • शनैश्चर
  • सुरलोकविहारिण्
  • सुखासनोपविष्ट
  • सुंदर
  • शांत
  • घनरूप
  • घनाभरणधारिण्
  • घनसारविलेप
  • खद्योत
  • मन्द
  • वरेण्य
  • सर्वेश
  • मन्दचेष्ट
  • महनीयगुणात्मन्
  • मर्त्यपावनपद
shani dev 108 names chanting benefits in Shani Sade Sati and dahiya
Shani Sade Sati - फोटो : adobe
  • महेश
  • छायापुत्र
  • शर्व
  • शततूणीरधारिण्
  • चरस्थिरस्वभाव
  • अचञ्चल
  • नीलवर्ण
  • नित्य
  • नीलाञ्जननिभ
  • नीलाम्बरविभूशण
  • निश्चल
  • वेद्य
  • विधिरूप
  • विरोधाधारभूमी
  • भेदास्पदस्वभाव
  • वज्रदेह
  • वैराग्यद
  • वीर
  • वीतरोगभय
विज्ञापन
विज्ञापन
shani dev 108 names chanting benefits in Shani Sade Sati and dahiya
Shani Sade Sati - फोटो : अमर उजाला
  • विपत्परम्परेश
  • विश्ववन्द्य
  • गृध्नवाह
  • गूढ
  • कूर्माङ्ग
  • कुरूपिण्
  • कुत्सित
  • गुणाढ्य
  • गोचर
  • आयुष्यकारण
  • आपदुद्धर्त्र
  • विष्णुभक्त
  • वशिन्
  • अविद्यामूलनाश
  • विद्याविद्यास्वरूपिण्
  • विविधागमवेदिन्
  • विधिस्तुत्य
  • वन्द्य
  • विरूपाक्ष
  • वरिष्ठ
  • गरिष्ठ
विज्ञापन
shani dev 108 names chanting benefits in Shani Sade Sati and dahiya
Shani Sade Sati - फोटो : अमर उजाला
  • वज्राङ्कुशधर
  • वरदाभयहस्त
  • वामन
  • ज्येष्ठापत्नीसमेत
  • श्रेष्ठ
  • मितभाषिण्
  • कष्टौघनाशकर्त्र
  • पुष्टिद
  • स्तुत्य
  • स्तोत्रगम्य
  • भक्तिवश्य
  • अशेषजनवन्द्य
  • विशेषफलदायिन्
  • भानु
  • भानुपुत्र
  • भव्य
  • पावन
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed