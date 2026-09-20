सोमवार उपाय: इस एक काम से करें दिन की शुरुआत, पूरे सप्ताह बनी रहेगी महादेव की कृपा

Lord Shiva Name Chanting Benefits On Monday: सोमवार, भगवान महादेव को समर्पित होता है, जिसे सप्ताह का पहला दिन भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार की शुरुआत भगवान शिव के नाम और मंत्रों के जाप से करने पर मन को शांति मिलती है और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महादेव का स्मरण घर-परिवार के माहौल में भी सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव के नाम का नियमित जाप और स्मरण करने को विशेष फलदायी बताया गया है। कहा जाता है कि, सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक किए गए शुभ कार्यों का सकारात्मक प्रभाव पूरे सप्ताह देखने को मिल सकता है। ऐसे में सप्ताह की शुरुआत अगर महादेव के नाम के जाप और उनके स्मरण से की जाए, तो इससे मन में आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती हैं। ऐसे में आइए इन नामों को जानते हैं।