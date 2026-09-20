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सोमवार उपाय: इस एक काम से करें दिन की शुरुआत, पूरे सप्ताह बनी रहेगी महादेव की कृपा

Mon, 21 Sep 2026 05:39 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 21 Sep 2026 05:39 AM IST
सार

Lord Shiva Name Chanting Benefits On Monday: महादेव का स्मरण घर-परिवार के माहौल में सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए, सोमवार के दिन किए गए नाम जप का शुभ प्रभाव पूरे सप्ताह देखने को मिल सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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lord shiva 108 name chanting benefits on monday know niyam in hindi
Somvar Ke Upay - फोटो : अमर उजाला AI

Lord Shiva Name Chanting Benefits On Monday: सोमवार, भगवान महादेव को समर्पित होता है, जिसे सप्ताह का पहला दिन भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार की शुरुआत भगवान शिव के नाम और मंत्रों के जाप से करने पर मन को शांति मिलती है और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महादेव का स्मरण घर-परिवार के माहौल में भी सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव के नाम का नियमित जाप और स्मरण करने को विशेष फलदायी बताया गया है। कहा जाता है कि, सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक किए गए शुभ कार्यों का सकारात्मक प्रभाव पूरे सप्ताह देखने को मिल सकता है। ऐसे में सप्ताह की शुरुआत अगर महादेव के नाम के जाप और उनके स्मरण से की जाए, तो इससे मन में आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती हैं। ऐसे में आइए इन नामों को जानते हैं।


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lord shiva 108 name chanting benefits on monday know niyam in hindi
Somvar Ke Upay - फोटो : AI
भगवान शिव के 108 नाम
  • ॐ भोलेनाथ नमः
  • ॐ कैलाश पति नमः
  • ॐ भूतनाथ नमः
  • ॐ नंदराज नमः
  • ॐ नन्दी की सवारी नमः
  • ॐ ज्योतिलिंग नमः
  • ॐ महाकाल नमः
  • ॐ रुद्रनाथ नमः
  • ॐ भीमशंकर नमः
  • ॐ नटराज नमः
  • ॐ प्रलेयन्कार नमः
  • ॐ चंद्रमोली नमः
  • ॐ डमरूधारी नमः
  • ॐ चंद्रधारी नमः
  • ॐ मलिकार्जुन नमः

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lord shiva 108 name chanting benefits on monday know niyam in hindi
Somvar Ke Upay - फोटो : freepik
  • ॐ भीमेश्वर नमः
  • ॐ विषधारी नमः
  • ॐ बम भोले नमः
  • ॐ ओंकार स्वामी नमः
  • ॐ ओंकारेश्वर नमः
  • ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः
  • ॐ विश्वनाथ नमः
  • ॐ अनादिदेव नमः
  • ॐ उमापति नमः
  • ॐ गोरापति नमः
  • ॐ गणपिता नमः
  • ॐ भोले बाबा नमः
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Somvar Ke Upay - फोटो : freepik
  • ॐ जटाधारी नमः
  • ॐ नीलेश्वर नमः
  • ॐ गलसर्पमाला नमः
  • ॐ दीनानाथ नमः
  • ॐ सोमनाथ नमः
  • ॐ जोगी नमः
  • ॐ भंडारी बाबा नमः
  • ॐ बमलेहरी नमः
  • ॐ गोरीशंकर नमः
  • ॐ शिवाकांत नमः
  • ॐ महेश्वराए नमः
  • ॐ महेश नमः
  • ॐ ओलोकानाथ नमः
  • ॐ आदिनाथ नमः
  • ॐ देवदेवेश्वर नमः
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Somvar Ke Upay - फोटो : adobe
  • ॐ शिवजी नमः
  • ॐ शम्भु नमः
  • ॐ नीलकंठ नमः
  • ॐ महाकालेश्वर नमः
  • ॐ त्रिपुरारी नमः
  • ॐ त्रिलोकनाथ नमः
  • ॐ त्रिनेत्रधारी नमः
  • ॐ बर्फानी बाबा नमः
  • ॐ जगतपिता नमः
  • ॐ मृत्युन्जन नमः
  • ॐ नागधारी नमः
  • ॐ रामेश्वर नमः
  • ॐ लंकेश्वर नमः
  • ॐ अमरनाथ नमः
  • ॐ केदारनाथ नमः
  • ॐ मंगलेश्वर नमः
  • ॐ अर्धनारीश्वर नमः
  • ॐ नागार्जुन नमः
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