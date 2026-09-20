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भाद्रपद पूर्णिमा 2026: कब है भाद्रपद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

Mon, 21 Sep 2026 09:51 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 09:51 AM IST
सार

भाद्रपद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली तिथि मानी जाती है। साल 2026 में यह पूर्णिमा सितंबर महीने में पड़ रही है। इस दिन स्नान, दान और पूजा-पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। जानिए भाद्रपद पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व।

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Bhadrapada Purnima 2026 Know the Correct Date Puja Time and Religious Significanc
भाद्रपद पूर्णिमा - फोटो : amar ujala

हिंदू पंचांग में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने के साथ स्नान, दान और व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा सितंबर में पड़ रही है और इसके अगले दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत होगी।

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भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 26 सितंबर 2026, शनिवार को पड़ रही है। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

भाद्रपद पूर्णिमा 2026 कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 26 सितंबर 2026, शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने की परंपरा है। पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठान करना भी शुभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृ पक्ष की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है।

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भाद्रपद पूर्णिमा तिथि - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

भाद्रपद पूर्णिमा 2026 की तिथि और समय

  • पूर्णिमा तिथि शुरू: 25 सितंबर 2026, रात 11:06 बजे
  • पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 सितंबर 2026, रात 10:18 बजे
  • चंद्रोदय: 26 सितंबर 2026, शाम 5:25 बजे
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:36 बजे से 05:24 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह करीब 06:11 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक
  • सत्यनारायण पूजा का शुभ समय: सुबह 07:42 बजे से 09:12 बजे तक
  • सूर्यास्त: शाम करीब 06:13 बजे के आसपास

 
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भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व
भाद्रपद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ चंद्र देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। कई श्रद्धालु इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा भी करवाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ और दान करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन पितरों का स्मरण और तर्पण करने की भी परंपरा है, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृ पक्ष आरंभ होता है। पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंदों को दान देना भी इस दिन किए जाने वाले प्रमुख धार्मिक कार्यों में शामिल है।

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पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देना क्यों माना जाता है शुभ? - फोटो : adobe stock

पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देना क्यों माना जाता है शुभ?
धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में चंद्रमा को मन और भावनाओं से संबंधित ग्रह माना जाता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है, इसलिए इस दिन चंद्र देव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि चंद्रमा को जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। श्रद्धालु इस दौरान अपने और परिवार के सुख-शांति की कामना करते हैं।

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