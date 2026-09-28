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अन्नप्राशन के लिए अक्तूबर-नवंबर और दिसंबर में बनेंगे कई योग, जानें इन 3 महीनों के शुभ मुहूर्त

Mon, 28 Sep 2026 03:31 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 03:31 PM IST
सार

Annaprashan Muhurat 2026: हिंदू धर्म में अन्नप्राशन संस्कार का विशेष महत्व माना जाता है। इस समय बच्चे को पहली बार सात्विक और पौष्टिक भोजन कराया जाता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना पूरी होती हैं।

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annaprashan - फोटो : अमर उजाला

Annaprashan Muhurat 2026: हिंदू धर्म में अन्नप्राशन संस्कार का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह 16 संस्कारों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बच्चे के जन्म के करीब छठे या सातवें महीने में उसे पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इस शुभ कार्य को पूरे विधि-विधान और शुभ संयोग में किया जाता है। अन्नप्राशन के खास मौके पर सभी बड़े-बुजुर्ग बच्चे की सुख-समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। वहीं, अन्नप्राशन के समय बच्चे को सात्विक और पौष्टिक भोजन कराया जाता है। इससे बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना पूरी होती हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराने की योजना बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं अक्तूबर से दिसंबर 2026 तक इसके शुभ मुहूर्त।


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अन्नप्राशन - फोटो : Adobe stock
अक्तूबर 2026
  • 12 अक्तूबर, सोमवार - सुबह 06:50 से 07:19 बजे तक।
  • 12 अक्तूबर, सोमवार- सुबह 11:57 से दोपहर 02:01 बजे तक।
  • 21 अक्तूबर, बुधवार - सुबह 06:56 से 07:30 बजे तक।
  • 21 अक्तूबर, बुधवार - सुबह 11:22 से दोपहर 01:26 बजे तक।
  • 26 अक्तूबर, सोमवार - सुबह 06:59 से 08:44 बजे तक।
  • 30 अक्तूबर, शुक्रवार - सुबह 07:03 से 08:27 बजे तक।

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अन्नप्राशन - फोटो : adobe
अन्नप्राशन मुहूर्त 2026: नवंबर 2026
  • 11 नवंबर, बुधवार - सुबह 07:11 से 07:41 बजे तक।
  • 11 नवंबर, बुधवार - सुबह 09:59 से दोपहर 12:03 बजे तक।
  • 11 नवंबर, बुधवार - दोपहर 12:03 से 12:08 बजे तक।
  • 16 नवंबर, सोमवार - सुबह 07:15 से 07:21 बजे तक।
  • 16 नवंबर, सोमवार - सुबह 09:40 से 11:43 बजे तक।

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अन्नप्राशन - फोटो : adobe stock
दिसंबर 2026
  • 14 दिसंबर, सोमवार - सुबह 07:49 से 09:42 बजे तक।
  • 14 दिसंबर, सोमवार - सुबह 11:36 से दोपहर 01:03 बजे तक।
  • 16 दिसंबर, बुधवार- सुबह 07:42 से 09:46 बजे तक।
  • 16 दिसंबर, बुधवार-सुबह 09:46 से 10:38 बजे तक।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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