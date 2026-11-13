छठ पूजा 2026: महिलाएं ही क्यों करती हैं छठ पूजा? जानें इस लोक आस्था के पर्व से जुड़ी दिलचस्प पौराणिक मान्यता

Chhath Puja 2026: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व की शुरुआत होती है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में उगते और डूबते सूर्य, दोनों को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पूजा के दौरान व्रती अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा को लेकर ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं है कि यह व्रत केवल महिलाएं ही रख सकती हैं। पुरुष भी पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ इस कठिन व्रत का पालन करते हैं। हालांकि, आमतौर पर छठ पूजा में महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। इसके पीछे कई धार्मिक, पारिवारिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा में महिलाओं की भागीदारी अधिक क्यों होती है और इसके पीछे क्या कारण हैं।