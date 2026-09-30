जितिया व्रत को लेकर है कंफ्यूजन? यहां जानें सही डेट, नहाय-खाय से पारण तक की पूरी जानकारी

Jitiya Vrat 2026: आश्विन माह जारी है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस शुभ दिन पर पूजा-पाठ और निर्जला उपवास करने से संतान की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की जाती है। मान्यता है कि, जितिया सभी कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि यह व्रत तीन दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। फिर महिलाएं पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास कर व्रत का पारण करती हैं। वहीं, इस बार जितिया व्रत की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में जितिया व्रत की सही तारीख, नहाय-खाय, निर्जला उपवास और पारण की तिथि।