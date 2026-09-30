फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   kab hai Jitiya Vrat 2026 know shubh muhurat puja vidhi and nahay khay date

जितिया व्रत को लेकर है कंफ्यूजन? यहां जानें सही डेट, नहाय-खाय से पारण तक की पूरी जानकारी

Wed, 30 Sep 2026 12:49 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 30 Sep 2026 12:49 PM IST
सार

Jitiya Vrat 2026: हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार जितिया व्रत की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में जितिया व्रत की सही तारीख क्या है।

विज्ञापन
kab hai Jitiya Vrat 2026 know shubh muhurat puja vidhi and nahay khay date
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Jitiya Vrat 2026: आश्विन माह जारी है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस शुभ दिन पर पूजा-पाठ और निर्जला उपवास करने से संतान की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की जाती है। मान्यता है कि, जितिया सभी कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि यह व्रत तीन दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। फिर महिलाएं पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास कर व्रत का पारण करती हैं। वहीं, इस बार जितिया व्रत की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में जितिया व्रत की सही तारीख, नहाय-खाय, निर्जला उपवास और पारण की तिथि।


अश्विन मास: अश्विन अमावस्या कब है?  जानें तिथि, समय और धार्मिक महत्व
kab hai Jitiya Vrat 2026 know shubh muhurat puja vidhi and nahay khay date
Jitiya vrat 2026 - फोटो : AI

जितिया व्रत 2026 कब है?
आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 अक्तूबर 2026 को सुबह 7 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 4 अक्तूबर 2026 को सुबह 5 बजकर 51 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, जितिया व्रत शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा।

  • पहला दिन- नहाय-खाय: 2 अक्तूबर 2026, शुक्रवार
  • दूसरा दिन- निर्जला व्रत: 3 अक्तूबर 2026, शनिवार
  • तीसरा दिन- जितिया व्रत का पारण: 4 अक्तूबर 2026, रविवार
kab hai Jitiya Vrat 2026 know shubh muhurat puja vidhi and nahay khay date
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : freepik

जितिया व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4 बजकर 38 मिनट से 5 बजकर 26 मिनट तक।
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक।
  • प्रदोष काल: शाम 6 बजकर 5 मिनट से रात 8 बजकर 29 मिनट तक।
  • निशिता मुहूर्त: रात 11 बजकर 46 मिनट से देर रात 12 बजकर 35 मिनट तक।
विज्ञापन
विज्ञापन
kab hai Jitiya Vrat 2026 know shubh muhurat puja vidhi and nahay khay date
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : freepik
जितिया व्रत 2026 दिन का चौघड़िया
  • काल: सुबह 6 बजकर 14 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक।
  • शुभ: सुबह 7 बजकर 43 मिनट से 9 बजकर 12 मिनट तक।
  • रोग: सुबह 9 बजकर 12 मिनट से 10 बजकर 41 मिनट तक।
  • उद्वेग: सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक।
  • चर: दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 1 बजकर 40 मिनट तक।
  • लाभ: दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से 3 बजकर 9 मिनट तक।
  • अमृत: दोपहर 3 बजकर 9 मिनट से शाम 4 बजकर 38 मिनट तक।
  • काल: शाम 4 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 7 मिनट तक।
विज्ञापन
kab hai Jitiya Vrat 2026 know shubh muhurat puja vidhi and nahay khay date
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : adobe
जितिया व्रत सरल पूजा विधि
  • सबसे पहले एक साफ चौकी पर भगवान जीमूतवाहन की तस्वीर स्थापित करें।
  • भगवान जीमूतवाहन को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और फूलों की माला चढ़ाएं।
  • इसके बाद दीप-धूप जलाएं और भगवान को मिठाई का भोग लगाएं।
  • पूजा में रोली, फल, भोग और दूर्वा अर्पित करें।
  • इसके बाद विधि-विधान से जितिया व्रत की कथा पढ़ें।
  • अंत में भगवान जीमूतवाहन की आरती करें
 

दशहरा 2026: कब है विजयादशमी पर्व? जानिए तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व
पितृपक्ष 2026: श्राद्ध के समय करें पितृ निवारण स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ, दूर होंगे दोष
 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed