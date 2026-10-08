शुभ रंग: शारदीय नवरात्रि में किस दिन कौन सा रंग पहनना होगा शुभ? जानें नौ दिन नौ रंग

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर 2026, रविवार से होगी। मान्यता है कि यदि नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है, तो माता का वाहन हाथी माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, हाथी पर देवी का आगमन बेहद शुभ माना जाता है। इसे सुख-सौभाग्य का कारक और धन-वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में देवी मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान विधि-विधान से माता की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है और देवी मां की कृपा बनी रहती है। वहीं, नवरात्रि में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ वस्त्रों के रंगों का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के नौ दिनों में दिन के अनुसार शुभ रंग के कपड़े पहनने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन कौन सा रंग पहनना शुभ रहेगा।