फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Shardiya Navratri 2026 From Kalash Sthapana to Vijayadashami Day-Wise Puja Details

नवरात्रि में 9 दिनों तक गूंजेगा मां दुर्गा का जयकारा, जानें घटस्थापना से विजयादशमी तक क्या-क्या होगा खास

Sun, 11 Oct 2026 05:56 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 05:56 AM IST
सार

शारदीय नवरात्रि 2026 का पावन पर्व 11 अक्तूबर से शुरू होकर 19 अक्तूबर तक चलेगा। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना से लेकर दुर्गा अष्टमी, महानवमी और 20 अक्तूबर को विजयादशमी तक कई खास धार्मिक अनुष्ठान होंगे। जानें नवरात्रि के नौ दिनों का पूरा कार्यक्रम और प्रमुख तिथियां।

विज्ञापन
Shardiya Navratri 2026 From Kalash Sthapana to Vijayadashami Day-Wise Puja Details
शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : amar ujala

शारदीय नवरात्रि 2026 का पावन पर्व 11 अक्तूबर, रविवार से शुरू हो रहा है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के साथ देवी आराधना की शुरुआत होगी। इस दौरान भक्त व्रत रखेंगे, पूजा-पाठ करेंगे और मां दुर्गा से सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। नवरात्रि का समापन 19 अक्तूबर को महानवमी के साथ होगा, जबकि 20 अक्तूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में किस दिन किस देवी की पूजा होगी और घटस्थापना से विजयादशमी तक क्या-क्या खास रहेगा।


शक्ति उपासना का महापर्व: कल से शारदीय नवरात्रि शुरू, जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ?
मां शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि कल से शुरू, जानें मां दुर्गा की कैसे करें पूजा और क्या भोग लगाएं
Trending Videos
Shardiya Navratri 2026 From Kalash Sthapana to Vijayadashami Day-Wise Puja Details
शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : AI

शारदीय नवरात्रि 2026 की प्रमुख तिथियां

  • 11 अक्तूबर 2026, रविवार: घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा
  • 12 अक्तूबर 2026, सोमवार: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
  • 13 अक्तूबर 2026, मंगलवार: मां चंद्रघंटा की पूजा
  • 14 अक्तूबर 2026, बुधवार: मां कूष्मांडा की पूजा
  • 15 अक्तूबर 2026, गुरुवार: मां स्कंदमाता की पूजा
  • 16 अक्तूबर 2026, शुक्रवार: मां कात्यायनी की पूजा
  • 17 अक्तूबर 2026, शनिवार: मां कालरात्रि की पूजा
  • 18 अक्तूबर 2026, रविवार: मां महागौरी की पूजा
  • 19 अक्तूबर 2026, सोमवार: मां सिद्धिदात्री की पूजा और महानवमी
  • 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार: विजयादशमी और दशहरा
Shardiya Navratri 2026 From Kalash Sthapana to Vijayadashami Day-Wise Puja Details
नवरात्रि के पहले दिन होगी घटस्थापना - फोटो : amar ujala

नवरात्रि के पहले दिन होगी घटस्थापना
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 11 अक्तूबर को घटस्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू होगी। इस दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घरों और मंदिरों में कलश स्थापित किया जाता है और जौ बोने की परंपरा निभाई जाती है। भक्त मां से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं। दिए गए पंचांग विवरण के अनुसार, घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:31 बजे से 10:27 बजे तक रहेगा। वहीं, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 बजे से 12:49 बजे तक बताया गया है। पूजा के लिए अपने स्थानीय पंचांग से मुहूर्त का मिलान करना उचित रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Shardiya Navratri 2026 From Kalash Sthapana to Vijayadashami Day-Wise Puja Details
नौ दिनों तक होगी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा - फोटो : अमर उजाला AI

नौ दिनों तक होगी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा
नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन नौ दिनों में देवी की उपासना करने से भक्तों को साहस, शक्ति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और मां दुर्गा की आरती करते हैं।

विज्ञापन
Shardiya Navratri 2026 From Kalash Sthapana to Vijayadashami Day-Wise Puja Details
दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर होंगे विशेष अनुष्ठान - फोटो : amar ujala

दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर होंगे विशेष अनुष्ठान
नवरात्रि के आठवें दिन दुर्गा अष्टमी और नौवें दिन महानवमी का विशेष महत्व होता है। इन दिनों कई घरों में कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा के अनुसार उपहार और दक्षिणा दी जाती है। महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कई श्रद्धालु इस दिन हवन और कन्या पूजन के साथ अपने नवरात्रि व्रत का समापन करते हैं। हालांकि, अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन और व्रत पारण की परंपरा परिवार की मान्यता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed