नवरात्रि में 9 दिनों तक गूंजेगा मां दुर्गा का जयकारा, जानें घटस्थापना से विजयादशमी तक क्या-क्या होगा खास

1 of 7 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : amar ujala







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2 of 7 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : AI

शारदीय नवरात्रि 2026 की प्रमुख तिथियां 11 अक्तूबर 2026, रविवार: घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा

घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 12 अक्तूबर 2026, सोमवार: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 13 अक्तूबर 2026, मंगलवार: मां चंद्रघंटा की पूजा

मां चंद्रघंटा की पूजा 14 अक्तूबर 2026, बुधवार: मां कूष्मांडा की पूजा

मां कूष्मांडा की पूजा 15 अक्तूबर 2026, गुरुवार: मां स्कंदमाता की पूजा

मां स्कंदमाता की पूजा 16 अक्तूबर 2026, शुक्रवार: मां कात्यायनी की पूजा

मां कात्यायनी की पूजा 17 अक्तूबर 2026, शनिवार: मां कालरात्रि की पूजा

मां कालरात्रि की पूजा 18 अक्तूबर 2026, रविवार: मां महागौरी की पूजा

मां महागौरी की पूजा 19 अक्तूबर 2026, सोमवार: मां सिद्धिदात्री की पूजा और महानवमी

मां सिद्धिदात्री की पूजा और महानवमी 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार: विजयादशमी और दशहरा

3 of 7 नवरात्रि के पहले दिन होगी घटस्थापना - फोटो : amar ujala

नवरात्रि के पहले दिन होगी घटस्थापना

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 11 अक्तूबर को घटस्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू होगी। इस दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घरों और मंदिरों में कलश स्थापित किया जाता है और जौ बोने की परंपरा निभाई जाती है। भक्त मां से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं। दिए गए पंचांग विवरण के अनुसार, घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:31 बजे से 10:27 बजे तक रहेगा। वहीं, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 बजे से 12:49 बजे तक बताया गया है। पूजा के लिए अपने स्थानीय पंचांग से मुहूर्त का मिलान करना उचित रहेगा।

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4 of 7 नौ दिनों तक होगी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा - फोटो : अमर उजाला AI

नौ दिनों तक होगी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा

नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन नौ दिनों में देवी की उपासना करने से भक्तों को साहस, शक्ति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और मां दुर्गा की आरती करते हैं।

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5 of 7 दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर होंगे विशेष अनुष्ठान - फोटो : amar ujala