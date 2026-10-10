मां शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि कल से शुरू, जानें मां दुर्गा की कैसे करें पूजा और क्या भोग लगाए
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 10 Oct 2026 03:02 PM IST
सार
11 अक्तूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, जिसमें मां दुर्गा की विधि-विधान के साथ पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।
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विस्तार
रविवार, 11 अक्तूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर मां शक्ति दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के भक्त लगातार नौ दिनों तक बड़े ही विधि-विधान के साथ मां शक्ति की पूजा-अर्चना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मां दुर्गा की उपासना का यह पर्व 19 अक्तूबर तक चलेगा। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा और उनको भोग, आरती और पाठ करने की परंपरा है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर मां दुर्गा को कौन-कौन से भोग लगाएं और आसान पूजा विधि क्या है।
नवरात्रि पर मां दुर्गा की आसान पूजा विधि
आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर सबसे पहले जल्दी उठे और स्नान करें। इसके बाद साफ-सुधरे वस्त्र पहन कर मां दुर्गा की पूजा करने का और व्रत रखने का संकल्प लें। मां दुर्गा के सामने दीपक जलांए, फल-फूल अर्पित करें और धूप-दीप अर्पित करें। इसके बाद मां दुर्गा के मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर देवी मां को दिन के अनुसार भोग लगाएं। आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
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नवरात्रि पर दिन के अनुसार मां को क्या भोग लगाएं
नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है। नवरात्रि पर लोग अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा-उपासना करने के साथ देवी मां के शक्तिपीठों पर जाकर दर्शन और पूजन-अर्चन करते है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा को पूजा में मां को नारियल, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, लाल फूल और सुहाग की चीजें अर्पित करें।
नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा-उपासना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन किसी से वाद-विवाद करने करने से बचें, झूठ न बोलें, गुस्सा करने से बचें, भूलकर किसी महिला या फिर गरीब का अपमान ना करें. स्त्रियों का सम्मान करें। देवी दुर्गा की पूजा-आराधना करते समय ब्रह्राचर्य के नियमों का पालन करें।
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नवरात्रि पर मां दुर्गा की आसान पूजा विधि
आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर सबसे पहले जल्दी उठे और स्नान करें। इसके बाद साफ-सुधरे वस्त्र पहन कर मां दुर्गा की पूजा करने का और व्रत रखने का संकल्प लें। मां दुर्गा के सामने दीपक जलांए, फल-फूल अर्पित करें और धूप-दीप अर्पित करें। इसके बाद मां दुर्गा के मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर देवी मां को दिन के अनुसार भोग लगाएं। आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
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- - पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को मां दुर्गा को गाय के दूध से बना घी अर्पित करें।
- - नवरात्रि द्वितीया तिथि को मिश्री का भोग लगाएं।
- - नवरात्रि तृतीया तिथि को मां दुर्गा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं।
- - नवरात्रि चतुर्थी तिथि पर मां दुर्गा को मालपुए का भोग लगाएं।
- - नवरात्रि पंचमी तिथि पर मां दुर्गा को केले का भोग अर्पित करें।
- - नवरात्रि षष्ठी तिथि पर मां दुर्गा को शहद का भोग लगाएं।
- - नवरात्रि सप्तमी तिथि पर गुड़ का भोग मां दुर्गा को समर्पित करें।
- - नवरात्रि अष्टमी तिथि पर मां को नारियल और नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाएं।
- - नवरात्रि नवमी तिथि पर मां दुर्गा को खील अर्पित करें।
नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है। नवरात्रि पर लोग अपने घरों में देवी दुर्गा की पूजा-उपासना करने के साथ देवी मां के शक्तिपीठों पर जाकर दर्शन और पूजन-अर्चन करते है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा को पूजा में मां को नारियल, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, लाल फूल और सुहाग की चीजें अर्पित करें।
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नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा-उपासना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन किसी से वाद-विवाद करने करने से बचें, झूठ न बोलें, गुस्सा करने से बचें, भूलकर किसी महिला या फिर गरीब का अपमान ना करें. स्त्रियों का सम्मान करें। देवी दुर्गा की पूजा-आराधना करते समय ब्रह्राचर्य के नियमों का पालन करें।