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रविवार, 11 अक्तूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर मां शक्ति दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के भक्त लगातार नौ दिनों तक बड़े ही विधि-विधान के साथ मां शक्ति की पूजा-अर्चना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मां दुर्गा की उपासना का यह पर्व 19 अक्तूबर तक चलेगा। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा और उनको भोग, आरती और पाठ करने की परंपरा है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर मां दुर्गा को कौन-कौन से भोग लगाएं और आसान पूजा विधि क्या है।