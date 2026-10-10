शक्ति उपासना का महापर्व: कल से शारदीय नवरात्रि शुरू, जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ?

हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। ऐसे में शक्ति उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि का त्योहार हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। जो नौ दिनों तक चलता है, जिसमें देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घरों में घटस्थापना होती है और इस दौरान मां दुर्गा की पूजा, अखंड ज्योति, दुर्गा सप्तशती का पाठ और दूसरे तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा नौ दिनों के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर वास करने के लिए आती हैं। माता दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि।

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