कलाई से राखी कब खोलनी चाहिए? जानें सही समय और रक्षासूत्र का क्या करें

1 of 5 रक्षाबंधन - फोटो : AI

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भाई-बहन के अटूट स्नेह और विश्वास को समर्पित पर्व रक्षाबंधन को बेहद खास माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। वहीं, भाई भी बहन की हर परिस्थिति में साथ देने और उसकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं।



धार्मिक मान्यताओं में राखी को महज एक धागा नहीं माना गया है, बल्कि यह भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए राखी खोलने के बाद भी उसके साथ उचित तरीके से व्यवहार करना जरूरी माना जाता है। कई लोग राखी उतारने के बाद उसे कहीं भी रख देते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। आइए जानते हैं राखी कब खोलनी चाहिए और उतारने के बाद इसका क्या किया जा सकता है।

2 of 5 राखी कब खोलनी चाहिए? - फोटो : Adobe

राखी कब खोलनी चाहिए?

रक्षाबंधन के बाद राखी खोलने को लेकर कोई एक निश्चित तिथि या समय निर्धारित नहीं है। आम मान्यता है कि कलाई पर राखी बांधने के करीब 24 घंटे बाद इसे उतारा जा सकता है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसे लेकर अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं।

3 of 5 राखी कब खोलनी चाहिए? - फोटो : Freepik

कुछ परिवारों में जन्माष्टमी के अवसर पर पुरानी राखी उतारने की परंपरा प्रचलित है। वहीं, कई भाई सालभर राखी को अपनी कलाई पर बांधे रखते हैं और अगले रक्षाबंधन पर पुरानी राखी हटाकर नई राखी धारण करते हैं।



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4 of 5 राखी उतारने के बाद क्या करना चाहिए? - फोटो : Freepik

राखी उतारने के बाद क्या करना चाहिए?

राखी निकालने के बाद उसे सड़क, कूड़ेदान या किसी अन्य स्थान पर फेंकने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुराने रक्षासूत्र का सम्मानपूर्वक विसर्जन करना बेहतर होता है।



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