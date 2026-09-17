कब है सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ, जानिए तिथि, महत्व और पूजा शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत, सुखी वैवाहिक जीवन और सुख-समृद्धि के लिए पूजा और व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के निकलने और दर्शन-पूजन के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन शाम को करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी पूजा करती हैं। फिर चांद के दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते है इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत और क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त।

विज्ञापन