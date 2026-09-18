Radha Ashtami 2026: राधा रानी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा अष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह तिथि राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। भक्त इस अवसर पर उपवास रखते हैं और विधि-विधान से पूजा करने के साथ दान-पुण्य के कार्य भी करते हैं। माना जाता है कि राधा रानी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। हालांकि, इस साल राधा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा।
कल मनाई जाएगी राधा अष्टमी, पूजा के लिए मिलेगा 49 मिनट का मुहूर्त, जानें पूजा विधि और भोग
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:05 AM IST
सार
Radha Ashtami 2026: पंचांग के अनुसार, राधा रानी का प्राकट्य भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल इस शुभ तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल 19 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन