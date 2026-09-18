फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   kab hai Radha Ashtami 2026 date shubh Muhurat and puja vidhi in hindi

कल मनाई जाएगी राधा अष्टमी, पूजा के लिए मिलेगा 49 मिनट का मुहूर्त, जानें पूजा विधि और भोग

Fri, 18 Sep 2026 11:05 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:05 AM IST
सार

Radha Ashtami 2026: पंचांग के अनुसार, राधा रानी का प्राकट्य भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल इस शुभ तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल 19 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।
 

विज्ञापन
kab hai Radha Ashtami 2026 date shubh Muhurat and puja vidhi in hindi
राधा अष्टमी 2026 - फोटो : अमर उजाला

Radha Ashtami 2026: राधा रानी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा अष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह तिथि राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। भक्त इस अवसर पर उपवास रखते हैं और विधि-विधान से पूजा करने के साथ दान-पुण्य के कार्य भी करते हैं। माना जाता है कि राधा रानी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में प्रेम बढ़ता है। हालांकि, इस साल राधा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा।

kab hai Radha Ashtami 2026 date shubh Muhurat and puja vidhi in hindi
Radha Ashtami 2026 - फोटो : Ai

राधा अष्टमी 2026
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि के आधार पर राधा अष्टमी का व्रत 19 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। 

kab hai Radha Ashtami 2026 date shubh Muhurat and puja vidhi in hindi
Radha Ashtami 2026 - फोटो : freepik

राधा अष्टमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त
राधा अष्ट पर पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करना विशेष फलदायी होता है। इसके प्रभाव सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
kab hai Radha Ashtami 2026 date shubh Muhurat and puja vidhi in hindi
Radha Ashtami 2026 - फोटो : freepik

राधा अष्टमी की पूजा विधि

  • राधा अष्टमी के दिन सुबह पूजा स्थल को साफ करके वहां राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें।
  • सबसे पहले राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण को तिलक लगाएं।
  • इसके बाद उन्हें फल, फूल और भोग अर्पित करें।
  • राधा-कृष्ण को माखन का भोग लगाएं। इसके साथ ही खीर और अन्य सात्विक प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं।
  • इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर पूजा-अर्चना करें।
  • राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप करें।
  • अंत में आरती करते हुए सुख-समृद्धि की कामना करते हुए पूजा संपन्न करें।
विज्ञापन
kab hai Radha Ashtami 2026 date shubh Muhurat and puja vidhi in hindi
Radha Ashtami 2026 - फोटो : Adobe stock

श्री राधा रानी जी की आरती

श्री राधारानी की आरती
आरती राधाजी की कीजै।

कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा।

आरती वृषभानु लली की कीजै। आरती

कृष्णचन्द्र की करी सहाई, मुंह में आनि रूप दिखाई।

उस शक्ति की आरती कीजै। आरती

नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई।

आरती रास रसाई की कीजै। आरती

प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई।

आरती राधाजी की कीजै। आरती

दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती।

आरती दु:ख हरणीजी की कीजै। आरती

दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे।

आरती जगत माता की कीजै। आरती

निज पुत्रों के काज संवारे, रनवीरा के कष्ट निवारे।

आरती विश्वमाता की कीजै। आरती राधाजी की कीजै ।

राधा अष्टमी 2026: 19 सितंबर को जरूर करें ये 4 उपाय, प्रेम और वैवाहिक जीवन में आएगी मधुरता

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed