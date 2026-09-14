हरतालिका तीज 2026: सुबह कितने बजे करें व्रत का पारण? जानें सही विधि और पूजा शुभ मुहूर्त

1 of 5 हरतालिका तीज व्रत 2026 पारण का समय - फोटो : AI

2 of 5 हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ समय - फोटो : Adobe stock

3 of 5 हरतालिका तीज व्रत का पारण की विधि - फोटो : Instagram

हरतालिका तीज व्रत का पारण की विधि व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई करें।

स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करें।

पूजा में माता पार्वती को अर्पित किया गया सिंदूर अपने मांग में लगाना शुभ माना जाता है।

पूजा में चढ़ाई गई सामग्री को स्पर्श कर विधिपूर्वक पूजा पूर्ण करें।

इसके बाद सूर्योदय से पहले शिव-पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करने की परंपरा है।

विसर्जन के बाद ही व्रत खोलें। पारण से पहले घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है।

व्रत खोलते समय पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद जैसे काले चने, गुड़, मिठाई और गंगाजल का सेवन किया जाता है।

पारण नमक वाली चीजों से नहीं करना चाहिए।

सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देकर व्रत पूर्ण करना भी शुभ माना जाता है।

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4 of 5 पारण का शुभ मुहूर्त - फोटो : adobe

पारण का शुभ मुहूर्त

हरतालिका तीज व्रत का पारण सूर्योदय से पश्चात किया जाता है। 15 सितंबर को सूर्योदय सुबह 5:54 बजे के आसपास होगा। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं।



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