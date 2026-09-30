8 या 9 कितने दिनों के होंगे शारदीय नवरात्रि? जानें डेट, कन्या पूजन से लेकर दशहरा तक की पूरी जानकारी

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही भक्तजन महानवमी तक उपवास रखते हुए देवी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। वहीं, शारदीय नवरात्रि के इन खास दिनों में दुर्गा अष्टमी और महानवमी की विशेष रौनक पूरे देशभर में देखने को मिलती हैं, क्योंकि सभी पूजा-पंडालों में दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन किए जाते हैं। साथ ही, भजन-कीर्तन, डांडिया और गरबा जैसे कार्यक्रमों की धूम भी बनी रहती हैं। कहते हैं कि, इस दौरान मां दुर्गा की पूजा और दान-दक्षिणा के कार्य करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और धन-धान्य की प्राप्ति होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, साल 2026 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे ?