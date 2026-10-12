नवरात्रि का तीसरा दिन: जानें मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती और पौराणिक कथा

1 of 7 मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती और कथा - फोटो : AI

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2 of 7 मां चंद्रघंटा का स्वरूप - फोटो : Amar Ujala

मां चंद्रघंटा का स्वरूप और धार्मिक महत्व

मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के कारण पड़ा है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान रहता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी का वाहन सिंह माना जाता है, जो उनकी शक्ति, पराक्रम और निर्भयता को दर्शाता है। उनके दस हाथों में विभिन्न अस्त्र-शस्त्र और पूजन सामग्री सुशोभित हैं। इनमें त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष-बाण, कमल और कमंडल जैसे प्रतीक शामिल हैं। उनका दिव्य स्वरूप अधर्म के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की स्थापना का संदेश देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां चंद्रघंटा की उपासना से मन का भय दूर करने, साहस बढ़ाने और मानसिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है।

3 of 7 मां चंद्रघंटा की पूजा विधि - फोटो : Amar Ujala

मां चंद्रघंटा की पूजा विधि नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके मां दुर्गा और मां चंद्रघंटा का ध्यान करें।

पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर और संकल्प लेकर की जा सकती है।

मां को लाल या पीले फूल अर्पित करें।

कुमकुम, अक्षत, धूप और दीप से विधिपूर्वक पूजन करें।

देवी को फल, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग चढ़ाएं।

मां चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

अंत में देवी की आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि तथा कल्याण की प्रार्थना करें।

पूजा करते समय मन को शांत रखें और श्रद्धापूर्वक देवी का स्मरण करें।

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4 of 7 मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग - फोटो : Amar Ujala

मां चंद्रघंटा का प्रिय भोग

धार्मिक परंपराओं में मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बने पकवान अर्पित करने की मान्यता है। इस दिन देवी को खीर का भोग लगाया जा सकता है। केसर, इलायची और मेवों से तैयार खीर भी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त दूध से बनी मिठाइयां और मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। भोग तैयार करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें और प्रसाद को परिवार तथा अन्य भक्तों में बांटें। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है।



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5 of 7 मां चंद्रघंटा की व्रत कथा - फोटो : Amar Ujala