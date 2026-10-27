करवा चौथ 2026: विदेशों में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद? यहां देखें शहरों के अनुसार समय

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पर्व हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की, सेहत और सुख-समृद्धि की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। प्रेम-समर्पण का प्रतीक यह पर्व न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भारत में 29 अक्तूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। हालांकि, अमेरिका और कनाडा में एक दिन पहले यह व्रत रखा जाता है, जहां 28 अक्तूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं विधि-विधान से पूजा-अर्चना करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार अमेरिका और कनाडा के प्रमुख शहरों में करवा चौथ का चांद किस समय निकलेगा।