करवा चौथ 2026: पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं? जानें जवाब और इससे जुड़े जरूरी नियम

Period Me Karwa Chauth Vrat Rkhe Ya Nahi: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पर करवा माता के साथ भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि, इससे वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों में इस पर्व को प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कई महिलाओं के मन में सवाल आता है कि अगर करवा चौथ के दिन पीरियड्स चल रहे हों, तो क्या व्रत रखना चाहिए? पूजा-पाठ कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आइए, जानते हैं इन सवालों के जवाब।
करवा चौथ 2026
दृक पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 अक्तूबर 2026 को रात 1 बजकर 6 मिनट पर होगी और इसका समापन उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर को मान्य होगा।
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करवा चौथ 2026
- फोटो : freepik
पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं?
अगर करवा चौथ के दिन मासिक धर्म चल रहा है, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। आपको करवा चौथ व्रत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं हैं। हालांकि, अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए आप एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
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पीरियड्स में करवा चौथ के दौरान किन नियमों का ध्यान रखें?
- अपनी श्रद्धा के अनुसार करवा चौथ की कथा सुन सकती हैं।
- भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता का मन ही मन स्मरण कर सकती हैं।
- पूजा में शामिल होने को लेकर अपने परिवार की परंपराओं का पालन कर सकती हैं।
- कमजोरी या थकान महसूस होने पर शरीर को आराम दें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
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क्या पीरियड्स में करवा चौथ का भोग बना सकते हैं?
मासिक धर्म के दौरान भोजन बनाने और पूजा का भोग तैयार करने को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं। यदि आपके परिवार में इस दौरान पूजा का भोजन बनाने की मनाही है, तो घर के किसी अन्य सदस्य की सहायता ले सकती हैं। साथ ही भोग भी किसी दूसरी महिला से लगवा सकती हैं।
पीरियड्स में करवा चौथ पर चांद की पूजा कैसे करें?
यदि मासिक धर्म के दौरान आप इस व्रत को रख रही हैं, तो आप चांद को पानी दे सकती हैं। हालांकि, आप दीप न जलाएं। इस दौरान चंद्रमा का मानसिक स्मरण कर सकती हैं। घर की किसी दूसरी महिला से आप दीप जलवाकर पूजा कर सकती हैं। इस दौरान भूल की क्षमा मांगकर आप व्रत का पारण कर सकती हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।