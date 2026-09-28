खरीदारी नियम: पितृपक्ष में नमक-तेल और झाड़ू समेत न खरीदें ये चीजें, बढ़ सकता है दोष और परेशानियां

Pitru Paksha 2026: पितरों को समर्पित पितृपक्ष जारी है। हिंदू धर्म में इस अवधि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, दान-भोज और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष सादगी, संयम और सात्विक भोजन के साथ पंचबलि कर्म करने का समय होता है। इस अवधि में कोई भी नया काम व धार्मिक यात्राएं करने की मनाही होती हैं। खौसतौर पर खरीदारी को लेकर भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती हैं और दोष लगने की आशंका मानी जाती है। ऐसे में किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं।