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खरीदारी नियम: पितृपक्ष में नमक-तेल और झाड़ू समेत न खरीदें ये चीजें, बढ़ सकता है दोष और परेशानियां

Mon, 28 Sep 2026 01:13 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:13 PM IST
सार

Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष जारी है और इस समय खरीदारी को लेकर घरों में कई नियमों का पालन किया जाता है। इस दौरान कुछ चीजों को घर लाने की विशेष मनाही होती हैं, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी समस्याएं बढ़ा सकता है।

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Pitru Paksha 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Pitru Paksha 2026: पितरों को समर्पित पितृपक्ष जारी है। हिंदू धर्म में इस अवधि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, दान-भोज और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष सादगी, संयम और सात्विक भोजन के साथ पंचबलि कर्म करने का समय होता है। इस अवधि में कोई भी नया काम व धार्मिक यात्राएं करने की मनाही होती हैं। खौसतौर पर खरीदारी को लेकर भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ती हैं और दोष लगने की आशंका मानी जाती है। ऐसे में किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं।



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Pitru Paksha 2026 - फोटो : AI

पितृपक्ष में किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए?

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान लोहे और लोहे से बनी नई वस्तुओं की खरीदारी करने से बचना चाहिए। इस अवधि में लोहे की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं।
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Pitru Paksha 2026 - फोटो : Adobestock
  • कहते हैं कि, पितृपक्ष में नए कपड़े और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। यह समय पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का होता है। ऐसे में नए वस्त्र और सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी सुख-समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।

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Pitru Paksha 2026 - फोटो : AI Generated
  • धार्मिक परंपराओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान नया वाहन खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा जमीन की खरीदारी भी न करें। इससे अशुभता बढ़ने की मान्यता है।

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Pitru Paksha 2026 - फोटो : Adobe stock
  • पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल और नमक खरीदने से भी बचें। ऐसा करना अशुभ होता है। इससे आपकी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती हैं।
  • पितृपक्ष के दौरान नई झाड़ू खरीदने से भी बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में नई झाड़ू खरीदना शुभ होता है और इससे आपके धन-धान्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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