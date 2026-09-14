Hartalika Teej Wishes: हरितालिका तीज पर अपनों को भेजें प्रेम और सौभाग्य से भरे ये शुभकामना संदेश

Hartalika Teej Wishes in Hindi हरितालिका तीज का पावन पर्व प्रेम, समर्पण और दांपत्य जीवन में अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं, अविवाहित युवतियां भी मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं।





धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी समर्पण और तप की स्मृति में हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र और आभूषण धारण कर सोलह श्रृंगार करती हैं और विधि-विधान से शिव-पार्वती का पूजन करती हैं। घरों और मंदिरों में तीज के गीतों और भजनों से उत्सव का माहौल बन जाता है।



यह पर्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण को मजबूत करने का संदेश भी देता है। हरितालिका तीज के इस शुभ अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य की कामना कर सकते हैं।