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Hartalika Teej Wishes: हरितालिका तीज पर अपनों को भेजें प्रेम और सौभाग्य से भरे ये शुभकामना संदेश

Mon, 14 Sep 2026 05:40 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 14 Sep 2026 05:40 AM IST
सार

Hartalika Teej Wishes In Hindi: हरितालिका तीज के इस शुभ अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य की कामना कर सकते हैं।

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Happy Hartalika Teej Wishes Teej ki Shubhkamnaye haritalika teej wishes greetings messages in hindi
हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

Hartalika Teej Wishes in Hindi  हरितालिका तीज का पावन पर्व प्रेम, समर्पण और दांपत्य जीवन में अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं, अविवाहित युवतियां भी मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं।



धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी समर्पण और तप की स्मृति में हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र और आभूषण धारण कर सोलह श्रृंगार करती हैं और विधि-विधान से शिव-पार्वती का पूजन करती हैं। घरों और मंदिरों में तीज के गीतों और भजनों से उत्सव का माहौल बन जाता है।

यह पर्व केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण को मजबूत करने का संदेश भी देता है। हरितालिका तीज के इस शुभ अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य की कामना कर सकते हैं।
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हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

सावन की फुहार, तीज का त्योहार,
लाए जीवन में खुशियां अपार।
शिव-गौरी का आशीर्वाद मिले हर पल,
प्रेम से महकता रहे आपका हर कल।
हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

मेहंदी रचे हाथ, चूड़ियों की खनक हो,
हर रिश्ते में प्यार और हर पल में चमक हो।
महादेव-मां गौरी की कृपा बनी रहे,
आपके आंगन में खुशियों की बारिश होती रहे।
हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

तीज की हरियाली, खुशियों की लाली,
महके जीवन की हर एक डाली।
शिव-शक्ति की कृपा बरसे इतनी,
हर सुबह हो सुंदर, हर शाम हो हसीन।
हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

मन में प्रेम, आंखों में सपने हजार हों,
हर दिन खुशियों से भरे त्योहार हों।
शिव-पार्वती का आशीष रहे सिर पर,
जीवनसाथी का साथ रहे जीवनभर।
हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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