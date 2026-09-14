गणेशोत्सव 2026: गणेश चतुर्थी पर जरूर करें ये आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती...
Ganesh Ji Arti In Hindi: आज गणेश चतुर्थी है और इसी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है। भगवान गणेश की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है।
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Ganesh Ji Arti In Hindi: आज, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत भी हो गई है। आज के दिन घर और पांडालों में भगवान गणपति की प्रतिमा विराजित की जाएगी और विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना होगी। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के साथ उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएंगे और सुबह-शाम उनकी आरती की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता हैं तो भक्त भगवान गणेश की पूजा के बाद आरती करता है उनके घर में हमेशा सुख-समृद्धि का वास होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आइए जानते हैं भगवान गणेश की आरती....
गणेश जी की आरती
जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
एक दंत दयावंत,
चार भुजा धारी ।
माथे सिंदूर सोहे,
मूसे की सवारी ॥
जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
पान चढ़े फल चढ़े,
और चढ़े मेवा ।
लड्डुअन का भोग लगे,
संत करें सेवा ॥
जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
अंधन को आंख देत,
कोढ़िन को काया ।
बांझन को पुत्र देत,
निर्धन को माया ॥
जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
‘सूर’ श्याम शरण आए,
सफल कीजे सेवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
दीनन की लाज रखो,
शंभु सुतकारी ।
कामना को पूर्ण करो,
जाऊं बलिहारी ॥
जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥
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