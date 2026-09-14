फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Festivals ›   Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Ji Ki Aarti In Hindi Read Jai Ganesh Deva Aarti Lyrics in Hindi

गणेशोत्सव 2026: गणेश चतुर्थी पर जरूर करें ये आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती...

Mon, 14 Sep 2026 08:58 AM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 14 Sep 2026 08:58 AM IST
सार

Ganesh Ji Arti In Hindi:  आज गणेश चतुर्थी है और इसी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है। भगवान गणेश की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। 

विज्ञापन
Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Ji Ki Aarti In Hindi Read Jai Ganesh Deva Aarti Lyrics in Hindi
गणेश जी आरती - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Ganesh Ji Arti In Hindi: आज, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत भी हो गई है। आज के दिन घर और पांडालों में भगवान गणपति की प्रतिमा विराजित की जाएगी और विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना होगी। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के साथ उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएंगे और सुबह-शाम उनकी आरती की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता हैं तो भक्त भगवान गणेश की पूजा के बाद आरती करता है उनके घर में हमेशा सुख-समृद्धि का वास होता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आइए जानते हैं भगवान गणेश की आरती....

विज्ञापन
 

गणेश जी की आरती

जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

एक दंत दयावंत,
चार भुजा धारी ।
माथे सिंदूर सोहे,
मूसे की सवारी ॥

जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

पान चढ़े फल चढ़े,
और चढ़े मेवा ।
लड्डुअन का भोग लगे,
संत करें सेवा ॥

जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

अंधन को आंख देत,
कोढ़िन को काया ।
बांझन को पुत्र देत,
निर्धन को माया ॥

जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

‘सूर’ श्याम शरण आए,
सफल कीजे सेवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

दीनन की लाज रखो,
शंभु सुतकारी ।
कामना को पूर्ण करो,
जाऊं बलिहारी ॥

जय गणेश जय गणेश,
जय गणेश देवा ।
माता जाकी पार्वती,
पिता महादेवा ॥

14 से 25 सितंबर तक शुभ योग में गणेशोत्सव: जानिए चतुर्थी तिथि, मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा-विधि

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed