Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस साल छोटी दिवाली 7 नवंबर 2026, शनिवार को मनाई जा रही है। इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन यमदेव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही, उनके नामों का स्मरण करते हुए दीपक जलाए जाते हैं। छोटी दिवाली के साथ ही चारों ओर दीपावली के उत्सव की रौनक दिखाई देने लगती है। पंचांग के अनुसार, इस साल छोटी दिवाली पर शुक्रादित्य सहित कई खास संयोग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा-पाठ के अलावा आप भी इस शुभ अवसर पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को खास संदेशों और शुभकामनाओं के जरिए छोटी दिवाली की बधाई दे सकते हैं।
छोटी दिवाली 2026: प्यार भरे संदेशों से दें अपनों को शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और अपनापन
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 07 Nov 2026 06:31 AM IST
सार
Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes: छोटी दिवाली 7 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है।इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहते हैं। इस खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं और संदेश भेजकर पर्व की बधाई दें।
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