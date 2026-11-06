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छोटी दिवाली 2026: प्यार भरे संदेशों से दें अपनों को शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और अपनापन

Sat, 07 Nov 2026 06:31 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 07 Nov 2026 06:31 AM IST
सार

Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes: छोटी दिवाली 7 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है।इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहते हैं। इस खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं और संदेश भेजकर पर्व की बधाई दें।
 

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Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes Quotes Status In Hindi know Narak Chaturdashi shubhkamnaye
छोटी दिवाली 2026 की शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला AI

Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस साल छोटी दिवाली 7 नवंबर 2026, शनिवार को मनाई जा रही है। इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन यमदेव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही, उनके नामों का स्मरण करते हुए दीपक जलाए जाते हैं। छोटी दिवाली के साथ ही चारों ओर दीपावली के उत्सव की रौनक दिखाई देने लगती है। पंचांग के अनुसार, इस साल छोटी दिवाली पर शुक्रादित्य सहित कई खास संयोग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा-पाठ के अलावा आप भी इस शुभ अवसर पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को खास संदेशों और शुभकामनाओं के जरिए छोटी दिवाली की बधाई दे सकते हैं।

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Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes Quotes Status In Hindi know Narak Chaturdashi shubhkamnaye
छोटी दिवाली 2026 की शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला AI
प्रसन्न होकर धन देंगी
सब इच्छाएं पूरी कर देंगी
नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं।।
Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes Quotes Status In Hindi know Narak Chaturdashi shubhkamnaye
छोटी दिवाली 2026 की शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला AI
जैसे कृष्ण भगवान ने नरकासुर का नाश किया
वैसे ही भगवान आपके जीवन से दुखों का नाश करे
नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं
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Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes Quotes Status In Hindi know Narak Chaturdashi shubhkamnaye
छोटी दिवाली 2026 की शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला AI
दीपक के प्रकाश की तरह ही
आपके जीवन में चारो ओर रोशनी हो
बस यही कामना है हमारी
इस छोटी दिवाली पर
छोटी दिवाली की हार्दिक बधाई
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Happy Chhoti Diwali 2026 Wishes Quotes Status In Hindi know Narak Chaturdashi shubhkamnaye
छोटी दिवाली 2026 की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala
चौदह दिए चतुर्थी के,
छोटी दिवाली पर जगमगाना।
पटाखें और फुलझड़ियां,
नरक चतुर्दशी पर जलाना।
अगली फोटो गैलरी देखें
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