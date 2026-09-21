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25 सितंबर को गणपति विसर्जन का शुभ समय क्या है? जानें सुबह से रात तक के मुहूर्त

Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM IST
सार

25 सितंबर को गणपति विसर्जन किया जाएगा। अगर आप भी बप्पा को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं, तो जानिए विसर्जन के लिए सुबह से रात तक के शुभ मुहूर्त और धार्मिक मान्यताएं।

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Ganpati Visarjan 2026 Know the Auspicious Timings for Ganpati Visarjan on September 25
Ganpati Visarjan Vidhi - फोटो : अमर उजाला

Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणपति की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।  इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026 से शुरू हुआ था। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। इस बार अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को पड़ रही है। इसी दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का मुख्य विसर्जन किया जाएगा। वैसे तो अनंत चतुर्दशी का पूरा दिन गणपति विसर्जन के लिए शुभ माना जाता है। हालांकि, चौघड़िया के अनुसार विसर्जन के लिए दिनभर में कई शुभ समय उपलब्ध रहेंगे।

Ganpati Visarjan 2026 Know the Auspicious Timings for Ganpati Visarjan on September 25
गणपति विसर्जन - फोटो : Adobe

गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त
द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 सितंबर को सुबह 6:11 बजे से 10:42 बजे तक गणपति विसर्जन के लिए शुभ समय रहेगा। इस अवधि में चर, लाभ और अमृत चौघड़िया का संयोग बन रहा है। भक्त इस दौरान पूजा-अर्चना करने के बाद बप्पा को विदाई दे सकते हैं।

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गणपति विसर्जन - फोटो : Adobe

दोपहर में विसर्जन का शुभ समय
'सुबह के समय विसर्जन करना संभव न हो तो दोपहर में भी गणपति बप्पा को विदाई दी जा सकती है। दोपहर 12:13 बजे से 1:43 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा। विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा, आरती और भोग लगाने की परंपरा है।

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गणपति विसर्जन - फोटो : Adobe

शाम को करें गणपति विसर्जन
शाम के समय विसर्जन करने वाले भक्तों के लिए भी शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 4:44 बजे से 6:14 बजे तक चर चौघड़िया रहेगा। इस अवधि में विधि-विधान से पूजा करने के बाद गणपति विसर्जन किया जा सकता है।

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Ganpati Visarjan - फोटो : Adobe stock

रात में भी है शुभ मुहूर्त
अगर किसी कारण से दिन में विसर्जन संभव नहीं है, तो रात में भी शुभ समय उपलब्ध है। रात 9:14 बजे से 10:43 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा। इस दौरान भी भक्त श्रद्धापूर्वक गणपति बप्पा को विदाई दे सकते हैं।

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