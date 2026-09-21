Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणपति की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026 से शुरू हुआ था। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। इस बार अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को पड़ रही है। इसी दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का मुख्य विसर्जन किया जाएगा। वैसे तो अनंत चतुर्दशी का पूरा दिन गणपति विसर्जन के लिए शुभ माना जाता है। हालांकि, चौघड़िया के अनुसार विसर्जन के लिए दिनभर में कई शुभ समय उपलब्ध रहेंगे।
25 सितंबर को गणपति विसर्जन का शुभ समय क्या है? जानें सुबह से रात तक के मुहूर्त
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM IST
सार
25 सितंबर को गणपति विसर्जन किया जाएगा। अगर आप भी बप्पा को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं, तो जानिए विसर्जन के लिए सुबह से रात तक के शुभ मुहूर्त और धार्मिक मान्यताएं।
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