25 सितंबर को गणपति विसर्जन का शुभ समय क्या है? जानें सुबह से रात तक के मुहूर्त

1 of 8 Ganpati Visarjan Vidhi - फोटो : अमर उजाला







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Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गणपति की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026 से शुरू हुआ था। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। इस बार अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को पड़ रही है। इसी दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का मुख्य विसर्जन किया जाएगा। वैसे तो अनंत चतुर्दशी का पूरा दिन गणपति विसर्जन के लिए शुभ माना जाता है। हालांकि, चौघड़िया के अनुसार विसर्जन के लिए दिनभर में कई शुभ समय उपलब्ध रहेंगे।

2 of 8 गणपति विसर्जन - फोटो : Adobe

गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 सितंबर को सुबह 6:11 बजे से 10:42 बजे तक गणपति विसर्जन के लिए शुभ समय रहेगा। इस अवधि में चर, लाभ और अमृत चौघड़िया का संयोग बन रहा है। भक्त इस दौरान पूजा-अर्चना करने के बाद बप्पा को विदाई दे सकते हैं।

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दोपहर में विसर्जन का शुभ समय

'सुबह के समय विसर्जन करना संभव न हो तो दोपहर में भी गणपति बप्पा को विदाई दी जा सकती है। दोपहर 12:13 बजे से 1:43 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा। विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा, आरती और भोग लगाने की परंपरा है।

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4 of 8 गणपति विसर्जन - फोटो : Adobe

शाम को करें गणपति विसर्जन

शाम के समय विसर्जन करने वाले भक्तों के लिए भी शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 4:44 बजे से 6:14 बजे तक चर चौघड़िया रहेगा। इस अवधि में विधि-विधान से पूजा करने के बाद गणपति विसर्जन किया जा सकता है।

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