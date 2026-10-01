दीपावली 2026: 8 या 9 नवंबर कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें लक्ष्मी-गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Diwali 2026 Date: दीपावली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रोशनी और खुशियों का यह पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन घरों में दीप जलाने के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली की रात विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी लोगों के बीच दिवाली की तारीख को लेकर उत्सुकता है। आइए जानते हैं 2026 में दिवाली किस दिन मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
2 of 7
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से शुरू होगी।
- फोटो : Adobe
कब है दिवाली?
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से शुरू होगी। वहीं, अमावस्या तिथि का समापन 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा। प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण इस साल दीपावली का पर्व 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जाएगा। दिवाली के दिन शाम के समय घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाए जाते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कई परिवार इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को दीपों और रंगोली से सजाते हैं।
3 of 7
लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए शाम 5 बजकर 54 मिनट से शाम 7 बजकर 50 मिनट तक का समय शुभ रहेगा।
- फोटो : adobe stock
लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त
दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए शाम 5 बजकर 54 मिनट से शाम 7 बजकर 50 मिनट तक का समय शुभ रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। पूजा स्थल को पहले अच्छी तरह साफ करके सजाएं। इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्य एक साथ शामिल होकर देवी-देवताओं का ध्यान कर सकते हैं।
4 of 7
दिवाली से जुड़े प्रमुख त्योहारों की तारीख
- फोटो : adobe
दिवाली से जुड़े प्रमुख त्योहारों की तारीख
धनतेरस: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार
छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी: 7 नवंबर 2026, शनिवार
दीपावली: 8 नवंबर 2026, रविवार
गोवर्धन पूजा: 10 नवंबर 2026, मंगलवार
भाई दूज: 11 नवंबर 2026, बुधवार
5 of 7
दिवाली की पूजा से पहले पूजा स्थल और पूरे घर की साफ-सफाई कर लें।
- फोटो : Adobe stock
दीपावली की पूजा विधि
- दिवाली की पूजा से पहले पूजा स्थल और पूरे घर की साफ-सफाई कर लें।
- इसके बाद पूजा की चौकी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।
- पास में कलश रखें और उस पर रोली से तिलक करें।
- इसके बाद कलश में जल भरकर उसमें आवश्यक पूजा सामग्री अर्पित करें।
- पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के ध्यान और पूजन से करें।
- उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें।
- देवी को फूल, अक्षत, फल, मिठाई और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें।
- पूजा के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए दीप जलाएं।
- इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा और कथा कर सकते हैं।
- अंत में देवी-देवताओं की आरती करें और प्रसाद सभी लोगों में बांटें।
- मान्यता के अनुसार, दिवाली की रात दीप जलाने और विधि-विधान से पूजा करने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है।