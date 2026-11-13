खरना पूजा 2026: कल छठ के दूसरे दिन खाया जाएगा महाप्रसाद, जानें इसकी विधि और महत्व

1 of 5 छठ पूजा 2026 खरना - फोटो : AI







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Kharna Puja 2026 Kab Hai: छठ महापर्व के चार दिवसीय अनुष्ठान में खरना का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन छठ व्रती दिनभर बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा-अर्चना कर विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रत का सबसे कठिन चरण यानी 36 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में खरना कब मनाया जाएगा, पूजा के लिए शुभ समय क्या है और इस दिन पारंपरिक प्रसाद किस तरह तैयार किया जाता है।

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Kharna Puja Date and Muhurat: कब है खरना पूजा 2026?

मिथिला और महावीर पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में छठ महापर्व का खरना 14 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद खरना की पूजा करने का विधान है।



पंचांग के मुताबिक, 14 नवंबर को रांची में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 04 मिनट पर होगा। वहीं, पटना में सूर्यदेव शाम 5 बजकर 28 मिनट पर अस्त होंगे। व्रती इन समयों के अनुसार पूजा की तैयारियां पूरी कर सकते हैं।



3 of 5 छठ पूजा 2026 खरना पूजा विधि - फोटो : AI

Kharna Puja Vidhi: इस तरह करें खरना की पूजा

सुबह स्नान कर लें व्रत का संकल्प

खरना के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य और छठी मैया का स्मरण करते हुए पूरे विधि-विधान से व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर शाम की पूजा तक व्रती अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं।



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4 of 5 प्रसाद तैयार करने की करें तैयारी - फोटो : AI

प्रसाद तैयार करने की करें तैयारी

खरना के प्रसाद को विशेष शुद्धता और नियमों का पालन करते हुए बनाया जाता है। इसके लिए घर और रसोई की अच्छी तरह सफाई की जाती है। परंपरा के अनुसार, शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ियों से आग जलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है।



गुड़ की खीर और रोटी का भोग

खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर का विशेष स्थान होता है। इसे अरवा चावल, दूध और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। इस खीर में चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है।



इसके साथ गेहूं के आटे से बिना नमक वाली रोटियां तैयार की जाती हैं। इन्हें शुद्ध घी में सेंकने की परंपरा है। पूजा के भोग में केला और अन्य मौसमी फल भी शामिल किए जाते हैं।

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5 of 5 सूर्यास्त के बाद करें पूजा-अर्चना - फोटो : AI