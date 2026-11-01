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Hindi News ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   Best Yoga Poses for Digestion: Yoga Asanas to Improve Digestion and Stay Active After Eating Sweets

ज्यादा मिठाइयां खाने से पहले आज से करें इन योगासनों की शुरुआत, शरीर रहेगा एक्टिव और पाचन को मिलेगा फायदा

Sun, 01 Nov 2026 12:08 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 01 Nov 2026 12:08 PM IST
सार

Best Yoga Poses for Digestion: त्योहारों के मौसम में मिठाइयां और पकवान खाना आम बात है, लेकिन ज्यादा मीठा और भारी भोजन करने से कुछ लोगों को पेट फूलने, गैस, अपच और सुस्ती जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। 

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Best Yoga Poses for Digestion: Yoga Asanas to Improve Digestion and Stay Active After Eating Sweets
ज्यादा मिठाइयां खाने से पहले आज से करें इन योगासनों की शुरुआत - फोटो : AI

विस्तार
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Best Yoga Poses for Digestion: त्योहारों का मौसम हो या कोई खास मौका, मिठाइयों के बिना खुशियां अधूरी लगती हैं। लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले जैसी मिठाइयां देखकर खुद को रोक पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से कुछ लोगों को पेट फूलने, गैस, अपच और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। 
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अगर आप चाहते हैं कि त्योहारों में स्वाद के साथ फिटनेस भी बनी रहे, तो आज से अपनी दिनचर्या में कुछ आसान योगासनों को शामिल कर सकते हैं। योग करने से शरीर एक्टिव रहता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इस लेख में जानें ऐसे योगासन, जिन्हें नियमित रूप से करने से पेट की सेहत का ध्यान रखने और शरीर को फिट रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, मिठाई खाने के तुरंत बाद योग करने से बचें।
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पाचन बेहतर रखने के लिए करें ये योगासन

1. वज्रासन

वज्रासन पाचन के लिए लोकप्रिय योगासनों में से एक है। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी कमर और गर्दन सीधी रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। भोजन के बाद आरामदायक तरीके से कुछ मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं। इससे कुछ लोगों को पाचन में आराम महसूस हो सकता है।
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2. पवनमुक्तासन

पवनमुक्तासन पेट और कमर की मांसपेशियों को सक्रिय करने वाला योगासन है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के पास लाएं। अब हाथों से घुटनों को पकड़ें और कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें। इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह आसन पेट फूलने और गैस की परेशानी में कुछ लोगों को राहत देने में मदद कर सकता है।

3. भुजंगासन 

भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और हथेलियों को कंधों के पास रखें। अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस योगासन से पीठ और पेट के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और शरीर का लचीलापन बेहतर हो सकता है।

4. बालासन 

बालासन को चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठें और धीरे-धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और हाथों को सामने की ओर फैलाएं। कुछ देर इसी अवस्था में सामान्य सांस लेते रहें। यह योगासन शरीर को आराम देने, तनाव कम करने और पीठ की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच करने में मदद करता है।


5. ताड़ासन 

ताड़ासन शरीर की मुद्रा और संतुलन सुधारने के लिए किया जाता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब धीरे-धीरे एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर पंजों पर संतुलन बनाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। नियमित अभ्यास से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और पोश्चर बेहतर हो सकता है। 
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