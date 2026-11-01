ज्यादा मिठाइयां खाने से पहले आज से करें इन योगासनों की शुरुआत, शरीर रहेगा एक्टिव और पाचन को मिलेगा फायदा

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अगर आप चाहते हैं कि त्योहारों में स्वाद के साथ फिटनेस भी बनी रहे, तो आज से अपनी दिनचर्या में कुछ आसान योगासनों को शामिल कर सकते हैं। योग करने से शरीर एक्टिव रहता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इस लेख में जानें ऐसे योगासन, जिन्हें नियमित रूप से करने से पेट की सेहत का ध्यान रखने और शरीर को फिट रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, मिठाई खाने के तुरंत बाद योग करने से बचें।वज्रासन पाचन के लिए लोकप्रिय योगासनों में से एक है। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी कमर और गर्दन सीधी रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। भोजन के बाद आरामदायक तरीके से कुछ मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं। इससे कुछ लोगों को पाचन में आराम महसूस हो सकता है।पवनमुक्तासन पेट और कमर की मांसपेशियों को सक्रिय करने वाला योगासन है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के पास लाएं। अब हाथों से घुटनों को पकड़ें और कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें। इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह आसन पेट फूलने और गैस की परेशानी में कुछ लोगों को राहत देने में मदद कर सकता है।भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और हथेलियों को कंधों के पास रखें। अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस योगासन से पीठ और पेट के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और शरीर का लचीलापन बेहतर हो सकता है।बालासन को चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठें और धीरे-धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और हाथों को सामने की ओर फैलाएं। कुछ देर इसी अवस्था में सामान्य सांस लेते रहें। यह योगासन शरीर को आराम देने, तनाव कम करने और पीठ की मांसपेशियों को हल्का स्ट्रेच करने में मदद करता है।ताड़ासन शरीर की मुद्रा और संतुलन सुधारने के लिए किया जाता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब धीरे-धीरे एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर पंजों पर संतुलन बनाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। नियमित अभ्यास से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और पोश्चर बेहतर हो सकता है।