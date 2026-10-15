Desk Job Exercise: आज के डिजिटल दौर में घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने घंटों बैठकर काम करने, लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने और शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण गर्दन, कंधे, पीठ, कमर और पैरों में अकड़न महसूस हो सकती है।





लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने से शरीर में थकान बढ़ सकती है और काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में फुल बॉडी योग और हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है। लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने से शरीर में थकान बढ़ सकती है और काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में फुल बॉडी योग और हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है। अगर आप भी घर बैठे काम करते हैं और जिम जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो रोजाना कुछ मिनट की आसान स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास उपकरण या बड़े स्थान की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही गर्दन से लेकर पैरों तक की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।



नियमित रूप से मूवमेंट करने और बीच-बीच में बैठने की पोजिशन बदलने से लंबे समय तक बैठे रहने के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, योग करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और किसी भी तरह का दर्द महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं।