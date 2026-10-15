Desk Job Exercise: आज के डिजिटल दौर में घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने घंटों बैठकर काम करने, लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने और शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण गर्दन, कंधे, पीठ, कमर और पैरों में अकड़न महसूस हो सकती है।
लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने से शरीर में थकान बढ़ सकती है और काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में फुल बॉडी योग और हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है।
अगर आप भी घर बैठे काम करते हैं और जिम जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो रोजाना कुछ मिनट की आसान स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास उपकरण या बड़े स्थान की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही गर्दन से लेकर पैरों तक की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।
नियमित रूप से मूवमेंट करने और बीच-बीच में बैठने की पोजिशन बदलने से लंबे समय तक बैठे रहने के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, योग करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और किसी भी तरह का दर्द महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं।
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गर्दन की स्ट्रेचिंग
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गर्दन की स्ट्रेचिंग से करें शुरुआत
लैपटॉप या मोबाइल पर लगातार काम करने से गर्दन और कंधों में तनाव महसूस हो सकता है। गर्दन को धीरे-धीरे दाएं और बाएं घुमाएं। इसके बाद सिर को हल्के से एक तरफ झुकाएं और कुछ सेकंड रुककर दूसरी तरफ दोहराएं। हर मूवमेंट आराम से करें और गर्दन को तेजी से गोल-गोल घुमाने से बचें।
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शोल्डर रोल और आर्म स्ट्रेच
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कंधों और हाथों को दें आराम
कंधों को धीरे-धीरे आगे और पीछे घुमाएं। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को हल्का-सा लंबा खींचें। हाथों और कलाइयों की हल्की स्ट्रेचिंग भी करें। इससे लगातार कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करने के बाद होने वाली जकड़न में राहत मिल सकती है।
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कंधे का दर्द (मार्जरीआसन)
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पीठ और कमर के लिए करें आसान योग
पीठ और कमर की स्ट्रेचिंग के लिए कैट-काउ स्ट्रेच उपयोगी विकल्प हो सकता है। इसके लिए हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। सांस लेते हुए छाती को हल्का आगे उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीठ को धीरे-धीरे गोल करें। इस प्रक्रिया को अपनी सुविधा के अनुसार कुछ बार दोहराएं। अगर घुटनों में परेशानी है, तो कुर्सी पर बैठकर हल्का बैक स्ट्रेच कर सकते हैं।
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स्ट्रेच एक्सरसाइज
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कूल्हों और जांघों की स्ट्रेचिंग
लंबे समय तक बैठने से कूल्हों और जांघों के आसपास अकड़न महसूस हो सकती है। कुर्सी पर सीधे बैठकर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर आराम से रखें और पीठ सीधी रखते हुए हल्का आगे झुकें। किसी भी तरह का दबाव या दर्द होने पर इस स्ट्रेच को छोड़ दें। इसके अलावा, कुछ मिनट खड़े होकर धीरे-धीरे चलना भी फायदेमंद हो सकता है।