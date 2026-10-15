फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   Sitting All Day Can Make You Stiff: Try These 5 Full Body Yoga Stretches for Instant Relief

योग टिप्स: बैठकर घंटों करते हैं काम? गर्दन से पैरों तक राहत के लिए करें ये 5 स्ट्रेचिंग

Thu, 15 Oct 2026 12:03 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:03 PM IST
सार

full body yoga stretches: दिनभर बैठे रहने वालों के लिए गर्दन से लेकर पैरों तक की हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखने और अकड़न कम करने में मदद कर सकती है। शुरुआत धीरे करें, सांस सामान्य रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास चुनें। याद रखें, योग के साथ नियमित ब्रेक, सही बैठने की पोजिशन और रोजाना शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। 

विज्ञापन
Sitting All Day Can Make You Stiff: Try These 5 Full Body Yoga Stretches for Instant Relief
पूरी बाॅडी को करें स्ट्रेच - फोटो : Ai

Desk Job Exercise: आज के डिजिटल दौर में घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने घंटों बैठकर काम करने, लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने और शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण गर्दन, कंधे, पीठ, कमर और पैरों में अकड़न महसूस हो सकती है।



लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने से शरीर में थकान बढ़ सकती है और काम के दौरान ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में फुल बॉडी योग और हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है।

अगर आप भी घर बैठे काम करते हैं और जिम जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो रोजाना कुछ मिनट की आसान स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास उपकरण या बड़े स्थान की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही गर्दन से लेकर पैरों तक की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।

नियमित रूप से मूवमेंट करने और बीच-बीच में बैठने की पोजिशन बदलने से लंबे समय तक बैठे रहने के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, योग करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें और किसी भी तरह का दर्द महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं।
Trending Videos
Sitting All Day Can Make You Stiff: Try These 5 Full Body Yoga Stretches for Instant Relief
गर्दन की स्ट्रेचिंग - फोटो : AI

गर्दन की स्ट्रेचिंग से करें शुरुआत

 

 

लैपटॉप या मोबाइल पर लगातार काम करने से गर्दन और कंधों में तनाव महसूस हो सकता है। गर्दन को धीरे-धीरे दाएं और बाएं घुमाएं। इसके बाद सिर को हल्के से एक तरफ झुकाएं और कुछ सेकंड रुककर दूसरी तरफ दोहराएं। हर मूवमेंट आराम से करें और गर्दन को तेजी से गोल-गोल घुमाने से बचें।
Sitting All Day Can Make You Stiff: Try These 5 Full Body Yoga Stretches for Instant Relief
शोल्डर रोल और आर्म स्ट्रेच - फोटो : AI

कंधों और हाथों को दें आराम

 

 

कंधों को धीरे-धीरे आगे और पीछे घुमाएं। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को हल्का-सा लंबा खींचें। हाथों और कलाइयों की हल्की स्ट्रेचिंग भी करें। इससे लगातार कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करने के बाद होने वाली जकड़न में राहत मिल सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Sitting All Day Can Make You Stiff: Try These 5 Full Body Yoga Stretches for Instant Relief
कंधे का दर्द (मार्जरीआसन) - फोटो : Adobe Stock

पीठ और कमर के लिए करें आसान योग

 

 

पीठ और कमर की स्ट्रेचिंग के लिए कैट-काउ स्ट्रेच उपयोगी विकल्प हो सकता है। इसके लिए हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। सांस लेते हुए छाती को हल्का आगे उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीठ को धीरे-धीरे गोल करें। इस प्रक्रिया को अपनी सुविधा के अनुसार कुछ बार दोहराएं। अगर घुटनों में परेशानी है, तो कुर्सी पर बैठकर हल्का बैक स्ट्रेच कर सकते हैं।
विज्ञापन
Sitting All Day Can Make You Stiff: Try These 5 Full Body Yoga Stretches for Instant Relief
स्ट्रेच एक्सरसाइज - फोटो : AI

कूल्हों और जांघों की स्ट्रेचिंग

 

 

लंबे समय तक बैठने से कूल्हों और जांघों के आसपास अकड़न महसूस हो सकती है। कुर्सी पर सीधे बैठकर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर आराम से रखें और पीठ सीधी रखते हुए हल्का आगे झुकें। किसी भी तरह का दबाव या दर्द होने पर इस स्ट्रेच को छोड़ दें। इसके अलावा, कुछ मिनट खड़े होकर धीरे-धीरे चलना भी फायदेमंद हो सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed