फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   7-Day Yoga Challenge Before Dussehra 2026: Transform Your Fitness at Home!

योग टिप्स: दशहरा से पहले सेहत को दें नई शुरुआत, रोज करें ये आसान योगासन!

Wed, 14 Oct 2026 08:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 14 Oct 2026 08:00 AM IST
सार

dussehra fitness tips 2026: दशहरा 2026 से पहले शुरू करें 7 दिन का योग चैलेंज। जानें शुरुआती लोगों के लिए आसान योगासन, रोजाना योग रूटीन और फिट रहने के आसान तरीके।

विज्ञापन
7-Day Yoga Challenge Before Dussehra 2026: Transform Your Fitness at Home!
दशहरा फिटनेस चुनौती - फोटो : Ai

Festive Fitness Challenge:  त्योहार में काम, भाग-दौड़, व्यस्तता और वसायुक्त भोजन आदि जीवनशैली का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में त्योहारों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन त्योहारों से पहले अगर आप एक आसान फिटनेस रूटीन को अपना लें और आदत में शामिल कर लें तो त्योहारों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। 



20 अक्तूबर 2026 को दशहरा मनाया जा रहा है। इस वर्ष दशहरा से पहले क्यों न अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए फिटनेस की नई शुरुआत की जाए। त्योहारों के दौरान व्यस्त दिनचर्या, खानपान में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के बीच योग आपको एक्टिव रहने और मानसिक शांति पाने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही रोजाना कुछ मिनट निकालकर 7 दिन का योग चैलेंज शुरू कर सकते हैं।

पहले दिन से सातवें दिन तक अपनाएं योग रूटीन

 

 

 

 


दिन 1: 5 मिनट गहरी सांस लेने और हल्के स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें।

दिन 2: ताड़ासन और वृक्षासन जैसे आसान योगासन का अभ्यास करें।

दिन 3: मार्जरी आसन यानी कैट-काउ स्ट्रेच से शरीर को आराम दें।

दिन 4: अपनी क्षमता के अनुसार हल्के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें।

दिन 5: बालासन और सुखासन के जरिए शरीर को आराम देने पर ध्यान दें।

दिन 6: हल्की स्ट्रेचिंग के साथ अनुलोम-विलोम का अभ्यास करें।

दिन 7: अपने पसंदीदा आसान योगासन दोहराएं और नियमित अभ्यास का संकल्प लें।


योग के साथ अपनाएं ये अच्छी आदतें

 

 

योग के साथ पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और दिनभर पानी पीते रहें। शुरुआत अपनी क्षमता के अनुसार करें और किसी भी आसन में दर्द या असहजता होने पर रुक जाएं। उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में उपयुक्त अभ्यास के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। इस दशहरा सिर्फ उत्सव ही नहीं, बल्कि स्वस्थ दिनचर्या की शुरुआत का भी संकल्प लें।
Trending Videos
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed