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सेलिब्रिटी बैग एसेंशियल्स: अनन्या पांडे से लेकर जाह्नवी तक, एक्ट्रेसेस के बैग में हमेशा रहती हैं ये 3 चीजें

Sun, 04 Oct 2026 02:45 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 04 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

Celebrity Bag Essentials:  इस लेख में जानें, अनन्या पांडे से जाह्नवी कपूर तक यंग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपने बैग में कौन-सी 3 जरूरी चीजें रखती हैं और ये उनके लिए क्यों खास हैं।
 

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What Do Bollywood Actresses Keep in Their Bags 3 Essentials to Know
एक्ट्रेसेस के बैग में हमेशा रहती हैं ये 3 चीजें - फोटो : AI
Celebrity Bag Essentials:  बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेसेस का स्टाइल सिर्फ उनके कपड़ों और फुटवियर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके बैग में रखी छोटी-छोटी चीजें भी उनके पर्सनल स्टाइल और डेली रूटीन की झलक देती हैं। 


अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और दूसरी नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां अक्सर अपने लुक को सिंपल लेकिन स्टाइलिश रखने के लिए कुछ जरूरी बैग एसेंशियल्स साथ रखती हैं। शूटिंग, ट्रैवल, लंच डेट या किसी इवेंट के लिए निकलते समय ये चीजें उनके काफी काम आती हैं। 

खास बात यह है कि इन बैग एसेंशियल्स को आप भी आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। ये सिर्फ स्टाइल बढ़ाने का काम नहीं करतीं, बल्कि अचानक जरूरत पड़ने पर काफी उपयोगी भी साबित होती हैं। अगर आप भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह अपने बैग को स्मार्ट तरीके से ऑर्गनाइज करना चाहती हैं, तो जानिए वे कौन-सी 3 चीजें हैं, जिन्हें अपने बैग जरूर रखना चाहिए। 

 
What Do Bollywood Actresses Keep in Their Bags 3 Essentials to Know
एक्ट्रेसेस के बैग में हमेशा रहती हैं ये 3 चीजें - फोटो : AI
 सनग्लासेस

 सनग्लासेस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक का अहम हिस्सा हैं। अनन्या पांडे से लेकर जाह्नवी कपूर तक, एक स्टाइलिश सनग्लास पूरे आउटफिट को तुरंत ग्लैमरस बना सकता है। धूप से आंखों को बचाने के साथ यह एक फैशन एक्सेसरी का भी काम करता है। आप अपने चेहरे के आकार के हिसाब से कैट-आई, ओवल या क्लासिक फ्रेम चुन सकती हैं।
 
What Do Bollywood Actresses Keep in Their Bags 3 Essentials to Know
एक्ट्रेसेस के बैग में हमेशा रहती हैं ये 3 चीजें - फोटो : Adobe stock

 लिपस्टिक या लिप बाम

 बैग में लिपस्टिक या लिप बाम रखना एक आसान ब्यूटी हैक है। दिनभर में होंठों का रंग फीका पड़ने या ड्राई होने पर इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप मिनिमल मेकअप पसंद करती हैं, तो न्यूड या पिंक शेड की लिपस्टिक आपके लुक को परफ्यूम या बॉडी मिस्ट भी बैग में रखा जा सकता है। खासकर लंबे दिन, ट्रैवल या ऑफिस के बाद यह तुरंत फ्रेश फील देने में मदद करता है। फ्रेश बनाए रखने में मदद कर सकती है।

 
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What Do Bollywood Actresses Keep in Their Bags 3 Essentials to Know
एक्ट्रेसेस के बैग में हमेशा रहती हैं ये 3 चीजें - फोटो : Adobe stock
छोटा परफ्यूम या बॉडी मिस्ट

 फ्रेश और फ्रेगरेंट रहने के लिए छोटा परफ्यूम या बॉडी मिस्ट भी बैग में रखा जा सकता है। खासकर लंबे दिन, ट्रैवल या ऑफिस के बाद यह तुरंत फ्रेश फील देने में मदद करता है। ट्रैवल के लिए कॉम्पैक्ट साइज की बोतल चुनना ज्यादा सुविधाजनक रहता है।

 
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