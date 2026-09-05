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शिक्षक दिवस 2026: स्कूल के दिनों की वो बातें… जो आज भी जिंदगी में कदम-कदम पर आती हैं काम

Sat, 05 Sep 2026 08:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 05 Sep 2026 08:00 AM IST
सार

Teachers Day 2026: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर जब हम अपने पुराने शिक्षकों को याद करते हैं, तो सिर्फ उनका चेहरा ही याद नहीं आता, बल्कि उनकी आवाज, उनकी डांट, उनका प्रोत्साहन और वे अनगिनत छोटी बातें भी याद आती हैं, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को आकार दिया। 

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Teachers Day Special: 7 Small Lessons From Your Teacher That Still Matter in Life
शिक्षक की सीख जो आज भी आ रही काम - फोटो : AI
Teachers Day 2026 Life Lesson: हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा शिक्षक जरूर होता है, जिसकी कही हुई छोटी-सी बात वर्षों बाद भी याद रहती है। स्कूल-कॉलेज के दिनों में गुरुजी की डांट, समय पर काम पूरा करने की सीख, अनुशासन का महत्व, दूसरों का सम्मान करना और असफल होने पर दोबारा कोशिश करना जैसी बातें उस समय सामान्य लगती थीं। लेकिन जैसे-जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, इन छोटी-छोटी सीखों का असली महत्व समझ आने लगता है।


5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर जब हम अपने पुराने शिक्षकों को याद करते हैं, तो सिर्फ उनका चेहरा ही याद नहीं आता, बल्कि उनकी आवाज, उनकी डांट, उनका प्रोत्साहन और वे अनगिनत छोटी बातें भी याद आती हैं, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को आकार दिया। कई बार किसी मुश्किल परिस्थिति में अचानक वही पुरानी सीख याद आती है और सही फैसला लेने में मदद करती है।

एक शिक्षक का योगदान सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित नहीं होता। वह विद्यार्थियों को समय की कीमत, मेहनत का महत्व, हार से सीखना और बेहतर इंसान बनना सिखाता है। यही वजह है कि शिक्षक की दी हुई सीख उम्र बढ़ने के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि उसका अर्थ और गहरा होता जाता है।

 
Teachers Day Special: 7 Small Lessons From Your Teacher That Still Matter in Life
शिक्षक की सीख जो आज भी आ रही काम - फोटो : AI

गुरुजी की डांट में भी छिपा था प्यार

बचपन में शिक्षक की डांट अक्सर हमें बुरी लगती थी। होमवर्क पूरा न करने, देर से आने या लापरवाही करने पर मिलने वाली फटकार उस समय सजा जैसी महसूस होती थी। लेकिन आज समझ आता है कि वह डांट हमें जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाने का एक तरीका थी।

Teachers Day Special: 7 Small Lessons From Your Teacher That Still Matter in Life
शिक्षक की सीख जो आज भी आ रही काम - फोटो : AI

समय की कद्र करना

“समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता”, शिक्षकों की यह बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के दिनों में समय-सारणी बनाना, काम समय पर पूरा करना और परीक्षा की तैयारी पहले से करना जैसी आदतें आगे चलकर नौकरी और व्यक्तिगत जीवन में भी बेहद काम आती हैं।

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शिक्षक की सीख जो आज भी आ रही काम - फोटो : AI

हार मानने के बजाय कोशिश करते रहना

परीक्षा में कम अंक आने या किसी प्रतियोगिता में असफल होने पर शिक्षक अक्सर कहते थे, “एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती।” यही सोच आगे चलकर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देती है।

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शिक्षक की सीख जो आज भी आ रही काम - फोटो : AI

दूसरों का सम्मान करना

शिक्षक हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। उम्र, पद या परिस्थिति चाहे जो हो, अच्छे व्यवहार की यह सीख जीवनभर साथ रहती है।

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