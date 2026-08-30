रिलेशनशिप टिप्स: बिना किसी झगड़े के भी रिश्ते में क्यों बढ़ जाती है दूरी? जानें बातचीत कम होने की असली वजह

1 of 5 रिश्ते में दूरी की वजह हो सकती हैं ये आदतें - फोटो : AI

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Relationship Tips: रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार ही रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी नहीं होता। कई बार कपल एक-दूसरे की परवाह करते हैं, साथ रहना पसंद करते हैं और भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं, फिर भी उनके बीच बातचीत धीरे-धीरे कम होने लगती है।



शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है लेकिन समय के साथ यही छोटी आदतें रिश्ते में दूरी का एहसास करा सकती हैं। जरूरी नहीं कि बातचीत कम होने का मतलब प्यार खत्म होना हो। अगर आपके रिश्ते में भी प्यार बरकरार है, लेकिन बातचीत पहले से कम हो गई है, तो इन छोटी-छोटी आदतों पर जरूर गौर करें और समय रहते बदलाव की कोशिश करें।

रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार ही रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी नहीं होता। कई बार कपल एक-दूसरे की परवाह करते हैं, साथ रहना पसंद करते हैं और भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं, फिर भी उनके बीच बातचीत धीरे-धीरे कम होने लगती है।

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बातचीत कम होने की छोटी-छोटी वजहें



1. हर समय मोबाइल में व्यस्त रहना



एक साथ रहने के बावजूद अगर दोनों पार्टनर ज्यादातर समय फोन, सोशल मीडिया या वीडियो में व्यस्त रहते हैं, तो आमने-सामने बातचीत कम हो सकती है।



2. दिनभर की बातें शेयर न करना



पहले छोटी से छोटी बात बताने की आदत थी, लेकिन अब दिन कैसा रहा यह पूछना भी कम हो गया है, तो भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है।





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3. बातचीत का सिर्फ जरूरी चीजों तक सीमित होना



अगर बातचीत केवल खाना, घर, ऑफिस, बिल या दूसरे जरूरी कामों तक सीमित रह गई है, तो रिश्ते में दोस्ताना जुड़ाव कम हो सकता है।



4. एक-दूसरे को समझ लिया मान लेना



लंबे रिश्ते में कई लोग मान लेते हैं कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा। लेकिन भावनाएं और जरूरतें समय के साथ बदलती हैं, इसलिए उन्हें बोलकर साझा करना जरूरी है।





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5. बार-बार बहस से बचना



अगर हर बातचीत के बाद बहस होने लगी है, तो पार्टनर धीरे-धीरे जरूरी बातें भी शेयर करने से बच सकता है।



6. भावनाओं को दबाकर रखना



नाराजगी, तनाव या शिकायतों को लगातार दबाते रहने से व्यक्ति बातचीत करने के बजाय चुप रहना पसंद कर सकता है।





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