Romantic Couple Poses for Karwa Chauth: करवा चौथ पति-पत्नी के प्यार, विश्वास और खूबसूरत रिश्ते का खास त्योहार है। इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वहीं, बदलते ट्रेंड के साथ अब करवा चौथ पर फोटोशूट का क्रेज भी काफी बढ़ गया है। हर कपल चाहता है कि इस खास दिन की तस्वीरें इतनी खूबसूरत हों कि उन्हें वर्षों तक यादों के रूप में संजोकर रखा जा सके।
अगर आप भी करवा चौथ पर अपने पति के साथ शानदार तस्वीरें खिंचवाना चाहती हैं, तो सही पोज चुनना बेहद जरूरी है। पारंपरिक साड़ी, खूबसूरत लहंगा, हाथों में मेहंदी, लाल चूड़ा और करवा चौथ की सजी हुई थाली तस्वीरों की खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी महंगे स्टूडियो या प्रोफेशनल फोटोशूट की जरूरत नहीं है। घर की छत, बालकनी या हल्की रोशनी वाली जगह पर भी शानदार कपल फोटो क्लिक कराई जा सकती हैं।
इस करवा चौथ आप ट्रेडिशनल, रोमांटिक और कैंडिड पोज का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। छलनी से चांद देखने वाला पोज हो या पति के साथ हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराने वाली तस्वीर, हर अंदाज आपके रिश्ते की खूबसूरती बयां कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के 10 ऐसे कपल पोज आइडियाज, जिनकी मदद से आप अपनी तस्वीरों को खास और यादगार बना सकती हैं
2 of 11
कपल के लिए रोमांटिक पोज
- फोटो : AI
छलनी से चांद देखने वाला पोज (Karwa Chauth Couple Poses)
करवा चौथ की सबसे खास तस्वीर छलनी से चांद देखने वाले पल की होती है। इस दौरान पत्नी छलनी से चांद या पति का चेहरा देख सकती है, जबकि पति प्यार से उसकी ओर देखे। हाथ में पूजा की थाली और बैकग्राउंड में चांद तस्वीर को पारंपरिक लुक देगा।
3 of 11
कपल के लिए रोमांटिक पोज
- फोटो : AI
रोमांटिक बैक हग पोज
अगर आप रोमांटिक कपल फोटो चाहती हैं, तो बैक हग पोज ट्राई करें। पति पीछे से पत्नी को प्यार से गले लगाए और दोनों कैमरे या चांद की तरफ देखें। छत पर हल्की फेयरी लाइट्स के साथ यह तस्वीर बेहद खूबसूरत लग सकती है।
4 of 11
करवा चौथ पर कपल के पोज
- फोटो : AI
हाथों में हाथ डालकर पोज
सिंपल लेकिन एलिगेंट फोटो के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हों। पत्नी अपनी मेहंदी और चूड़े को कैमरे की तरफ दिखा सकती है। यह पोज ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा।
5 of 11
कपल के लिए रोमांटिक पोज
- फोटो : AI
करवा चौथ की थाली के साथ फोटो
सजी हुई पूजा की थाली के साथ कपल फोटो त्योहार की असली भावना को दर्शाती है। थाली में करवा, छलनी, दीपक और पूजा की सामग्री रखकर दोनों साथ में मुस्कुराते हुए पोज दें। ध्यान रखें कि जलता हुआ दीपक कपड़ों और चेहरे से सुरक्षित दूरी पर हो।