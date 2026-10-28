1 of 6 पति के लिए करवा चौथ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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2 of 6 करवा चौथ पर पति के लिए संदेश - फोटो : AI

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चांद की रोशनी, रात का नूर हो तुम,

मेरी हर खुशी का खूबसूरत सुरूर हो तुम।

व्रत तो बस एक दिन का है मेरे हमदम,

मेरी हर दुआ में शामिल जरूर हो तुम।



हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!



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3 of 6 करवा चौथ पर पति के लिए शायरी - फोटो : AI

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मेहंदी में आपका नाम सजाया है,

दिल ने फिर आपको अपना बनाया है।

इस चांद से क्या मांगूं मैं आज,

जब किस्मत ने आपको हमसफर बनाया है।



हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!



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4 of 6 करवा चौथ पर पति के लिए कविता - फोटो : AI

-------------------- हर जन्म में आपका साथ मिले,

हर राह में आपका हाथ मिले।

चांद-सितारों से क्या मांगूं मैं,

बस हर खुशी में आपका साथ मिले।



हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!



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5 of 6 करवा चौथ पर पति के लिए शुभकामनाएं - फोटो : AI