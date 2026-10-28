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करवा चौथ की शुभकामनाएं: पति के लिए दिल छू लेने वाली शायरी, कह दें दिल की हर बात

Wed, 28 Oct 2026 12:17 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 28 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

Karwa Chauth Wishes for Husband: करवा चौथ पर महंगे तोहफों से ज्यादा दिल से कही गई बातें रिश्ते को खास बना सकती हैं। अपने पति के स्वभाव के अनुसार कोई रोमांटिक संदेश, प्यारी शायरी या छोटी कविता चुनें और उन्हें अपने अंदाज में सुनाएं। 

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Karwa Chauth Wishes For Husband In Hindi Romantic Shayari Poems, Love Quotes Whatsapp Messages And Status
पति के लिए करवा चौथ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Karwa Chauth Romantic Shayari For Husband in Hindi: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास और साथ निभाने के वादे को और गहरा करने का खास अवसर है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं।



शाम को सोलह श्रृंगार, पूजा और चांद के दीदार के बीच हर पल खास बन जाता है। लेकिन इस त्योहार की खूबसूरती सिर्फ पूजा और परंपराओं में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में भी छिपी होती है, जिन्हें पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं।

अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपने पति को कुछ ऐसा कहना चाहती हैं, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आए और दिल को छू जाए, तो रोमांटिक संदेश, लिरिकल शायरी और छोटी-सी प्रेम कविता एक खूबसूरत तरीका हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्यार जताने के लिए लंबे शब्दों की जरूरत हो। कभी दो पंक्तियां भी उन भावनाओं को बयां कर देती हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कहना मुश्किल लगता है।

आप अपने पति को सुबह एक प्यारा-सा मैसेज भेज सकती हैं, शाम को पूजा से पहले प्रेम भरी शायरी सुना सकती हैं या चांद देखने के बाद अपने दिल की बात लिखकर उन्हें दे सकती हैं। सोशल मीडिया स्टेटस, व्हाट्सऐप मैसेज और ग्रीटिंग कार्ड के लिए भी ये संदेश उपयोगी हैं।

यहां आपके लिए कुछ रोमांटिक संदेश, शायरी और कविताएं दी गई हैं, जिनके जरिए आप इस करवा चौथ को अपने रिश्ते के लिए और यादगार बना सकती हैं।

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Karwa Chauth Wishes For Husband In Hindi Romantic Shayari Poems, Love Quotes Whatsapp Messages And Status
करवा चौथ पर पति के लिए संदेश - फोटो : AI

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चांद की रोशनी, रात का नूर हो तुम,
मेरी हर खुशी का खूबसूरत सुरूर हो तुम।
व्रत तो बस एक दिन का है मेरे हमदम,
मेरी हर दुआ में शामिल जरूर हो तुम।

हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!

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Karwa Chauth Wishes For Husband In Hindi Romantic Shayari Poems, Love Quotes Whatsapp Messages And Status
करवा चौथ पर पति के लिए शायरी - फोटो : AI

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मेहंदी में आपका नाम सजाया है,
दिल ने फिर आपको अपना बनाया है।
इस चांद से क्या मांगूं मैं आज,
जब किस्मत ने आपको हमसफर बनाया है।

हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!

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Karwa Chauth Wishes For Husband In Hindi Romantic Shayari Poems, Love Quotes Whatsapp Messages And Status
करवा चौथ पर पति के लिए कविता - फोटो : AI

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हर जन्म में आपका साथ मिले,
हर राह में आपका हाथ मिले।
चांद-सितारों से क्या मांगूं मैं,
बस हर खुशी में आपका साथ मिले।

हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!

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Karwa Chauth Wishes For Husband In Hindi Romantic Shayari Poems, Love Quotes Whatsapp Messages And Status
करवा चौथ पर पति के लिए शुभकामनाएं - फोटो : AI

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तुम साथ हो तो राह आसान लगती है,
हर छोटी खुशी भी खास लगती है।
तुम्हारी हंसी से रोशन मेरा जहां,
तुमसे ही खूबसूरत मेरा हर अरमान।

हैप्पी करवा चौथ, मेरे हमसफर!

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