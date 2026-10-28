'खेलूंगा भी वैसे ही': वैभव सूर्यवंशी ने नेट्स पर अभिषेक से क्यों कहा था 'भाग मिल्खा भाग' का डायलॉग? हुआ खुलासा

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भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के पीछे की एक दिलचस्प कहानी साझा की है। अभिषेक के मुताबिक, मैच से पहले नेट्स पर वैभव ने बॉलीवुड फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के एक मशहूर डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा था कि वह भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। वैभव ने मैदान पर अपनी बात को सच साबित किया और महज 19 गेंदों में 45 रन ठोककर भारत की जीत की नींव रखी। इसके बाद अभिषेक ने 38 गेंदों में 113 रन की विस्फोटक पारी खेली और भारत ने छह विकेट से मुकाबला जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। विज्ञापन

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वैभव ने नेट्स पर सुनाया था 'भाग मिल्खा भाग' का डायलॉग

अभिषेक शर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी वीडियो में वैभव के साथ हुई बातचीत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि युवा बल्लेबाज ने मैच से एक दिन पहले नेट्स पर फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के डायलॉग से प्रेरणा लेने की बात कही थी। अभिषेक ने कहा, 'कल वैभव ने नेट्स में मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा कि मैं भी 'भाग मिल्खा भाग' फिल्म में मिल्खा सिंह के डायलॉग की तरह खेलूंगा। उसने कहा था, 'भैया, खेलूंगा भी वैसे ही।' वैभव ने अगले दिन मैदान पर उसी निडर अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और 19 गेंदों में चार चौके और चार छक्के लगाए।

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वैभव की पहली गेंद ने बढ़ाया अभिषेक का आत्मविश्वास

अभिषेक ने बताया कि लक्ष्य का पीछा करते समय सलामी बल्लेबाज का आक्रामक रवैया दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। वैभव ने पारी की शुरुआत से ही जिस तरह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का सामना किया, उससे अभिषेक को भी खुलकर खेलने का भरोसा मिला।



उन्होंने कहा, 'जब आप 190 या 200 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो सामने वाली टीम का मुख्य तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है। ऐसे में अगर सलामी बल्लेबाज पहली गेंद से ही इतनी आक्रामकता दिखाता है, तो दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को भी उत्साह मिलता है। मैं दूसरे छोर पर था और मैंने यह देखा। पहली गेंद पर ही नॉन-स्ट्राइकर उत्साहित हो जाता है।' अभिषेक ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं वैभव का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। आज उसने जो किया, वह बहुत महत्वपूर्ण था। इस जीत का श्रेय उसे भी जाता है।'

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भारत ने पावरप्ले में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के नाबाद 89 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाए थे। भारत को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन अभिषेक और वैभव ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया। दोनों ने पावरप्ले के छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन जोड़ दिए। यह पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले छह ओवर में किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर था। भारत ने केवल 2.2 ओवर में 50 रन पूरे कर प्रारूप में संयुक्त रूप से सबसे तेज टीम अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने पांच ओवर में 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। वैभव के आउट होने के बाद अभिषेक ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 38 गेंदों में 113 रन बना दिए। भारत ने 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।