फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes: Best Messages, Quotes, wallpapers and WhatsApp Status to Share

गांधी जयंती की शुभकामनाएं: गांधी जयंती पर भेजें ये दिल छू लेने वाले संदेश, बापू के आदर्शों को करें याद

Fri, 02 Oct 2026 08:22 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 02 Oct 2026 08:22 AM IST
सार

Happy Gandhi Jayanti 2026: 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर वॉलपेपर, संदेश, और कोट्स सभी के साथ शेयर करके महात्मा गांधी को याद करें।

विज्ञापन
Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes: Best Messages, Quotes, wallpapers and WhatsApp Status to Share
गांधी जयंती की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

Gandhi Jayanti Wishes 2026: हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2026 में बापू की 157वीं जयंती है। सत्य, अहिंसा, सादगी, प्रेम और मानवता को अपने जीवन का आधार बनाने वाले गांधी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।



गांधी जयंती केवल बापू को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर भी है। इस खास मौके पर आप परिवार, दोस्तों और करीबियों को इन खूबसूरत संदेशों के जरिए गांधी जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं और सत्य-अहिंसा के उनके संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं।

गांधी जयंती पर शुभकामना संदेश, व्हाट्सप स्टेटस और सोशल मीडिया पोस्ट की मांग भी हर साल बढ़ती है। यहां से आप गांधी जयंती के संदेश डाउनलोड करके सभी को भेज सकते हैं और बापू को याद कर सकते हैं।
Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes: Best Messages, Quotes, wallpapers and WhatsApp Status to Share
गांधी जयंती की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

------------------

खादी मेरी शान है,
करम ही मेरी पूजा है।

सच्चा मेरा कर्म है,

और हिंदुस्तान मेरी जान है।

 

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

--------------

Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes: Best Messages, Quotes, wallpapers and WhatsApp Status to Share
गांधी जयंती की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

------------------
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम

सबको सन्मति दे भगवान।

 

गांधी जयंती की शुभकामनाएं 
-----------------

विज्ञापन
विज्ञापन
Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes: Best Messages, Quotes, wallpapers and WhatsApp Status to Share
गांधी जयंती की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

-----------------
बापू ने लड़ी धरती पर अजब लड़ाई

दागी न तोप ना कोई बंदूक चलाई।

दुश्मन के किले पर भी की नहीं चढ़ाई

वाह रे फकीर, तुमने कैसी करामात दिखाई।

 

गांधी जयंती की शुभकामनाएं
---------------------

विज्ञापन
Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes: Best Messages, Quotes, wallpapers and WhatsApp Status to Share
गांधी जयंती की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

---------------
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है

सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन।

 

गांधी जयंती की शुभकामनाएं
----------------

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed