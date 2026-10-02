Gandhi Jayanti Wishes 2026: हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2026 में बापू की 157वीं जयंती है। सत्य, अहिंसा, सादगी, प्रेम और मानवता को अपने जीवन का आधार बनाने वाले गांधी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।
गांधी जयंती केवल बापू को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर भी है। इस खास मौके पर आप परिवार, दोस्तों और करीबियों को इन खूबसूरत संदेशों के जरिए गांधी जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं और सत्य-अहिंसा के उनके संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं।
गांधी जयंती पर शुभकामना संदेश, व्हाट्सप स्टेटस और सोशल मीडिया पोस्ट की मांग भी हर साल बढ़ती है। यहां से आप गांधी जयंती के संदेश डाउनलोड करके सभी को भेज सकते हैं और बापू को याद कर सकते हैं।
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गांधी जयंती की शुभकामनाएं
- फोटो : Amar Ujala
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खादी मेरी शान है,
करम ही मेरी पूजा है।
सच्चा मेरा कर्म है,
और हिंदुस्तान मेरी जान है।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
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गांधी जयंती की शुभकामनाएं
- फोटो : Amar Ujala
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ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सन्मति दे भगवान।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
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गांधी जयंती की शुभकामनाएं
- फोटो : Amar Ujala
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बापू ने लड़ी धरती पर अजब लड़ाई
दागी न तोप ना कोई बंदूक चलाई।
दुश्मन के किले पर भी की नहीं चढ़ाई
वाह रे फकीर, तुमने कैसी करामात दिखाई।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
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गांधी जयंती की शुभकामनाएं
- फोटो : Amar Ujala
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मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है
सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
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