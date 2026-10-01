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महात्मा गांधी कोट्स: गुस्सा, गलतफहमी और तनाव से जूझ रहे हैं? अपनाकर देखें गांधी जी के अनमोल विचार

Fri, 02 Oct 2026 07:50 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 02 Oct 2026 07:50 AM IST
सार

Mahatma Gandhi Anmol Vachan: गांधी जी के लिए सत्य केवल बोलने की बात नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक सिद्धांत था। इसी तरह अहिंसा का अर्थ सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि व्यवहार में संयम और दूसरे के प्रति सम्मान से भी जोड़ा जा सकता है। उनके विचारों में आत्म-सुधार और अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने पर भी जोर मिलता है।
 

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Gandhi Jayanti 2026 Mahatma Gandhi Quotes, Inspirational, Thoughts, Success Mantra Anmol Vachan
महात्मा गांधी के वचन - फोटो : Ai

Mahatma Gandhi Quotes: महात्मा गांधी को आमतौर पर सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ याद किया जाता है। लेकिन उनके लेखन और सार्वजनिक जीवन में ऐसे कई विचार मिलते हैं जो व्यक्तिगत व्यवहार, रिश्तों, आत्म-अनुशासन और रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं। आज के समय में जब रिश्तों में गलतफहमी, सोशल मीडिया का दबाव, गुस्सा और लगातार बढ़ती अपेक्षाएं आम हैं, गांधी जी के विचारों को नए संदर्भ में पढ़ना दिलचस्प हो सकता है।



गांधी जी के लिए सत्य केवल बोलने की बात नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक सिद्धांत था। इसी तरह अहिंसा का अर्थ सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि व्यवहार में संयम और दूसरे के प्रति सम्मान से भी जोड़ा जा सकता है। उनके विचारों में आत्म-सुधार और अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने पर भी जोर मिलता है।

यहां दिए गए विचारों को आधुनिक रिश्तों और जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझाया गया है। इन्हें गांधी जी के मूल विचारों की आधुनिक व्याख्या के रूप में पढ़ना चाहिए, न कि हर पंक्ति को उनका शाब्दिक उद्धरण मानना चाहिए।
Gandhi Jayanti 2026 Mahatma Gandhi Quotes, Inspirational, Thoughts, Success Mantra Anmol Vachan
महात्मा गांधी के वचन - फोटो : Ai

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किसी गलत बात को बार-बार प्रचारित करने से वह सत्य नहीं बन जाती।

महात्मा गांधी

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Gandhi Jayanti 2026 Mahatma Gandhi Quotes, Inspirational, Thoughts, Success Mantra Anmol Vachan
महात्मा गांधी के वचन - फोटो : Ai

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मनुष्य और उसके कर्म दो अलग अलग चीजें हैं।

महात्मा गांधी 

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Gandhi Jayanti 2026 Mahatma Gandhi Quotes, Inspirational, Thoughts, Success Mantra Anmol Vachan
महात्मा गांधी के वचन - फोटो : Ai

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मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है।
सत्य ही मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है।

महात्मा गांधी 

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Gandhi Jayanti 2026 Mahatma Gandhi Quotes, Inspirational, Thoughts, Success Mantra Anmol Vachan
महात्मा गांधी के वचन - फोटो : Ai

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वह मित्रता तो हर बात में सहमति की मांग करे,
वास्तव में मित्रता कहलाने योग्य नहीं है।

महात्मा गांधी 
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