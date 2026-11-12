2027 में बिगड़ सकते हैं वैश्विक वित्तीय हालात: मूडीज ने जताई चिंता, कंपनियों और सरकारों पर बढ़ेगा कर्ज का बोझ

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रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन वित्तपोषण की बढ़ती लागत, ऊर्जा खर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश की रफ्तार धीमी होने से अलग-अलग क्षेत्रों में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।मूडीज ने कहा कि 2027 में प्रवेश के साथ क्रेडिट की स्थिति कमजोर होगी। हालांकि, इसका असर हर कंपनी और सरकार पर एक जैसा नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर कितना कर्ज है, नकदी का प्रवाह कितना मजबूत है और उन्हें कितनी जल्दी पुराने कर्ज का पुनर्वित्त करना है।रिपोर्ट में कहा गया है कि उन कंपनियों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिन्होंने कम ब्याज दरों के दौर में कर्ज लिया था और अब उन्हें उसका पुनर्वित्त करना है। 2027 से 2029 के बीच मैच्योर होने वाले दुनिया के 60 फीसदी से ज्यादा हाई-यील्ड बॉन्ड 2019 से 2021 के दौरान जारी किए गए थे। उस समय कर्ज लेने की लागत अपेक्षाकृत कम थी।मूडीज के मुताबिक, अब नए हाई-यील्ड बॉन्ड करीब 100 बेसिस पॉइंट अधिक ब्याज दर पर जारी किए जा रहे हैं। यानी कंपनियों को पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज लेने के लिए ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है।मूडीज ने व्यापक स्तर पर सट्टा श्रेणी वाले कर्ज के डिफॉल्ट में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान नहीं जताया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन कंपनियों का नकदी प्रवाह मजबूत है, जिनके पास पर्याप्त तरलता है और जिन पर कर्ज कम है, वे बढ़ते ब्याज खर्च को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं।रिपोर्ट में निजी क्रेडिट बाजार को लेकर भी चिंता जताई गई है। कर्ज देने के नियम सख्त होने और निवेशकों के अधिक सतर्क रुख अपनाने से इस क्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। मूडीज के मुताबिक, कुछ बाजारों में ब्याज का भुगतान नकद के बजाय अतिरिक्त कर्ज के रूप में करना, कर्ज की अवधि बढ़ाना और नकदी बचाने के लिए दूसरे उपाय अपनाना इस बात के संकेत हैं कि वित्तीय दबाव बढ़ रहा है।मूडीज का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश बड़े स्तर पर जारी रहेगा। 2027 में अमेरिका की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों का पूंजीगत खर्च करीब एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि, एआई निवेश की वृद्धि दर धीमी पड़ने की आशंका है। इससे कंपनियों की क्रेडिट स्थिति को मिलने वाला अतिरिक्त सहारा कम हो सकता है।रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 में यह देखना अहम होगा कि एआई पर किए जा रहे निवेश से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न मिलना शुरू होता है या नहीं। फिलहाल उत्पादकता और कमाई में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिखे हैं, जो मौजूदा भारी निवेश को पूरी तरह जायज ठहरा सकें।मूडीज ने कहा कि टैरिफ, निर्यात नियंत्रण और नियमन के जरिए सरकारों का बढ़ता हस्तक्षेप भी निवेश और प्रतिस्पर्धा की दिशा बदल सकता है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर होने वाला खर्च कई उद्योगों की लागत बढ़ा सकता है।रिपोर्ट के मुताबिक, लंबी अवधि के कर्ज, मजबूत नकदी प्रवाह और ऊर्जा की कीमतों या सरकारी नीतियों में बदलाव के सीमित जोखिम वाली कंपनियां बेहतर स्थिति में रहेंगी। इसके उलट, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों और उन संस्थाओं पर अधिक दबाव पड़ सकता है, जिन्हें निकट भविष्य में अपने पुराने कर्ज का पुनर्वित्त करना है।