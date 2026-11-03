Choti Diwali 2026: दिवाली का त्योहार पांच दिनों तक चलने वाला खुशियों और रोशनी का पर्व है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के साथ उत्सव की रौनक और बढ़ जाती है। इस दिन घरों की साफ-सफाई, पूजा-पाठ और दीपक जलाने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि छोटी दिवाली पर घर में दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी दिवाली पर कितने दीये जलाने चाहिए? घर के मुख्य दरवाजे से लेकर आंगन, तुलसी के पौधे और पूजा घर तक दीपक रखने की अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। कई परिवार इस दिन 5, 7, 11 या 14 दीये जलाते हैं। वहीं कुछ परंपराओं में यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है।

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अगर आप भी छोटी दिवाली 2026 पर दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि कितने दीये जलाना शुभ माना जाता है, किस दिशा में दीपक रखना चाहिए और घर के किन-किन स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा है। यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक रीति-रिवाजों पर आधारित है।



छोटी दिवाली पर कितने दीये जलाने चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर 14 दीये जलाने की परंपरा कई परिवारों में प्रचलित है। इन दीपकों को यमराज के निमित्त जलाने और घर के अलग-अलग स्थानों पर रखने की मान्यता है। हालांकि, हर क्षेत्र और परिवार में दीपक जलाने की संख्या और विधि अलग हो सकती है। कुछ लोग 5, 7 या 11 दीपक भी जलाते हैं।

इस दिन विशेष रूप से यम दीपक जलाने का महत्व बताया जाता है। इसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना के साथ जलाया जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है।



1. घर का मुख्य दरवाजा

छोटी दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। आप दरवाजे के दोनों ओर भी दीपक रख सकते हैं।



2. घर के बाहर दक्षिण दिशा में

यहां यमराज के नाम से यम दीपक जलाया जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। इसे परिवार की लंबी आयु और मंगल की कामना से जोड़ा जाता है।



3. तुलसी के पौधे के पास

हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। छोटी दिवाली की शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।



4. पूजा घर या मंदिर में

घर के मंदिर में देवी-देवताओं के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का स्मरण करके दीपक जला सकते हैं।



5. रसोई घर में

रसोई को घर की समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कुछ परिवार छोटी दिवाली पर रसोई में भी दीपक जलाते हैं। इसे अन्न और खुशहाली के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा माना जाता है।



6. आंगन, छत और बालकनी में

घर के आंगन, छत और बालकनी में मिट्टी के दीपक जलाने से पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। इन स्थानों पर दीपक रखने की परंपरा घर को सजाने और अंधकार दूर करने के प्रतीक से जुड़ी है।



7. घर के आसपास खुले स्थान पर

कुछ पारंपरिक रीति-रिवाजों में घर के बाहर, रास्ते या पशुओं के रहने के स्थान पर भी दीपक जलाए जाते हैं। पुराने समय में गौशाला और आंगन में दीपक रखने की परंपरा थी। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं।



छोटी दिवाली पर दीपक जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

मिट्टी के साफ और साबुत दीपकों का इस्तेमाल करें।

दीपक में सरसों का तेल या घी अपनी परंपरा के अनुसार डालें।

यम दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें।

दीपक ऐसी जगह रखें जहां बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच न हो।

पर्दे, कागज और ज्वलनशील सामान से दीपक दूर रखें।

दीपक को जलाकर बिना निगरानी के न छोड़ें।



छोटी दिवाली 2026 कब है?

साल 2026 में भारत में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व 8 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष नरक चतुर्दशी और मुख्य दिवाली की लक्ष्मी पूजा एक ही तारीख को पड़ रही हैं। इसलिए पूजा और दीपदान के समय के लिए अपने शहर के पंचांग को जरूर देखें।





छोटी दिवाली से जुड़े सवालों के जवाब



1. छोटी दिवाली पर कितने दीये जलाने चाहिए?

धार्मिक परंपरा के अनुसार छोटी दिवाली पर 14 दीये जलाने की मान्यता है। हालांकि, कुछ परिवार 5, 7 या 11 दीपक भी जलाते हैं।



2. छोटी दिवाली पर यम दीपक कहां जलाना चाहिए?

यम दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखने की परंपरा है।



3. छोटी दिवाली पर तुलसी के पास दीपक जला सकते हैं?

हां, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना कई परिवारों में शुभ माना जाता है।



4. छोटी दिवाली पर दीपक में कौन सा तेल डालना चाहिए?

सरसों का तेल, तिल का तेल और घी इस्तेमाल करने की परंपरा है। यम दीपक में सरसों या तिल का तेल डालने की मान्यता प्रचलित है।



5. छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी में क्या अंतर है?

दोनों एक ही पर्व के नाम हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।