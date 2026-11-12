पायर: 75 प्रतिशत शो घटने से परेशान है AICWA, सरकार से की जांच की गुहार; क्यों लिया ‘रामायण’ का नाम?

‘रामायण’ के कारणकम हो गए फिल्म के शोज?

आगे एआईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष ने लिखा कि रामायण की रिलीज के बाद फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन की संख्या 80 से बढ़कर लगभग 400 हो गई, लेकिन फिर घटकर 100 से भी कम हो गई। एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद फिल्म की सिनेमाघरों में उपलब्धता में इतनी तेजी से कमी क्यों आई।

एआईसीडब्ल्यूए फिल्म के खिलाफ नहीं

अपने पत्र में उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए लिखा, ‘मैं ‘रामायण’ का विरोध नहीं करता। यह एक बड़े बजट की फिल्म है जिसने हर विभाग में सैकड़ों कामगारों, तकनीशियनों, कनिष्ठ कलाकारों और अन्य कलाकारों को रोजगार दिया है। इसे सफल होना चाहिए, ताकि निर्माताओं को लाभ हो और कामगारों को समय पर भुगतान मिल सके। लेकिन एक बड़ी फिल्म की सफलता किसी छोटी फिल्म की कीमत पर नहीं होनी चाहिए जिसे दर्शक पहले से ही पसंद कर रहे हैं।’