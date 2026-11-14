Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Happy Chhath Puja Wishes in hindi Shayari Geet lyrics chhath puja ki hardik shubhkamnaye+

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं: "जय छठी मैया!" छठ पूजा पर अपने प्रियजनों को भेजें खास संदेश

Sun, 15 Nov 2026 06:51 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 15 Nov 2026 06:51 AM IST
सार

happy chat puja: अगर आप भी इस पावन मौके पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत शुभकामना संदेश, कोट्स और विशेज आपके काम आ सकते हैं। इन संदेशों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए शेयर करके छठी मैया का आशीर्वाद और त्योहार की खुशियां अपनों तक पहुंचाएं।

विज्ञापन
Happy Chhath Puja Wishes in hindi Shayari Geet lyrics chhath puja ki hardik shubhkamnaye+
छठ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Chhath Puja Wishes : छठ पूजा का पावन पर्व आस्था, विश्वास, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह महापर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में व्रती महिलाएं और पुरुष संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ कठिन व्रत रखते हैं। नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक चलने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान है।



छठ पूजा के मौके पर हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है। घाटों की सजावट, पारंपरिक गीत, ठेकुआ का प्रसाद और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देने का दृश्य इस पर्व को बेहद खास बनाता है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भेजकर उनकी सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

अगर आप भी इस पावन मौके पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत शुभकामना संदेश, कोट्स और विशेज आपके काम आ सकते हैं। इन संदेशों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए शेयर करके छठी मैया का आशीर्वाद और त्योहार की खुशियां अपनों तक पहुंचाएं।
Trending Videos
Happy Chhath Puja Wishes in hindi Shayari Geet lyrics chhath puja ki hardik shubhkamnaye+
छठ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

 

----------------

छठ मइया का आशीर्वाद मिले आपको अपार,
खुशियों से भर जाए जीवन हर बार।

शुभ छठ पूजा
-------------
Happy Chhath Puja Wishes in hindi Shayari Geet lyrics chhath puja ki hardik shubhkamnaye+
छठ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

--------------------------

डूबते सूरज को अर्घ्य देकर करें नमन,
उगते सूरज संग मिले नई दिशा, नया जीवन।

शुभ छठ पूजा
------------------
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Happy Chhath Puja Wishes in hindi Shayari Geet lyrics chhath puja ki hardik shubhkamnaye+
छठ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

----------------------

छठ का पर्व लाए खुशियां हजार,
हर इच्छा हो आपकी साकार।

शुभ छठ पूजा

-----------------

विज्ञापन
Happy Chhath Puja Wishes in hindi Shayari Geet lyrics chhath puja ki hardik shubhkamnaye+
छठ की शुभकामनाएं - फोटो : AI

-----------------------------

नदिया किनारे गूंजे भजन प्यारे,
हर मन में उजाला हो छठ के सहारे।

शुभ छठ पूजा
-----------------

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed