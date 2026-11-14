Chhath Puja Wishes : छठ पूजा का पावन पर्व आस्था, विश्वास, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह महापर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में व्रती महिलाएं और पुरुष संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ कठिन व्रत रखते हैं। नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक चलने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान है।





छठ पूजा के मौके पर हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है। घाटों की सजावट, पारंपरिक गीत, ठेकुआ का प्रसाद और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देने का दृश्य इस पर्व को बेहद खास बनाता है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं भेजकर उनकी सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।



अगर आप भी इस पावन मौके पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत शुभकामना संदेश, कोट्स और विशेज आपके काम आ सकते हैं। इन संदेशों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए शेयर करके छठी मैया का आशीर्वाद और त्योहार की खुशियां अपनों तक पहुंचाएं।