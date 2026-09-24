Anant Chaturdashi 2026 Wishes: अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख-समृद्धि की कामना के लिए विशेष माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं और अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा निभाते हैं। वहीं गणेश उत्सव से जुड़े परिवारों के लिए यह दिन गणपति बप्पा की विदाई का भी भावुक अवसर होता है।





हर साल अनंत चतुदर्शी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये तिथि 25 सितंबर, शुक्रवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के इस पावन मौके पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर उनके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।



अगर आप भी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्रामपर अपनों को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए काव्यात्मक और भावपूर्ण संदेश आपके काम आ सकते हैं। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखें। हर मुश्किल आसान हो और आपके परिवार पर भगवान अनंत की कृपा सदैव बनी रहे।

