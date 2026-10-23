IND W vs ZIM W Live Score: भारतीय महिला टीम के खिलाफ जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला

01:40 PM, 23-Oct-2026 IND W vs ZIM W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, जिंतामणि कलिता, सायली सतघरे, क्रांति गौड़।



जिम्बाब्वे: बिलव्ड बिजा, शार्ने मायेर्स, नयाशा ग्वाजुरा, मोडेस्टर मुपाचिवा (विकेटकीपर), चिएद्जा धुरुरु, चिपो मुगेरी तिरिपानो, मिचेले मावुंगा, नोमवेलो सिबांदा (कप्तान), तेंदाई माकुशा, लोर्न फिरी, ओलिंदर चारे। स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, जिंतामणि कलिता, सायली सतघरे, क्रांति गौड़।बिलव्ड बिजा, शार्ने मायेर्स, नयाशा ग्वाजुरा, मोडेस्टर मुपाचिवा (विकेटकीपर), चिएद्जा धुरुरु, चिपो मुगेरी तिरिपानो, मिचेले मावुंगा, नोमवेलो सिबांदा (कप्तान), तेंदाई माकुशा, लोर्न फिरी, ओलिंदर चारे।

01:31 PM, 23-Oct-2026 IND W vs ZIM W Live Score: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय कप्तान मंधाना ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी करना चाहती थीं। भारत के लिए जिंतिमणि कलिता डेब्यू कर रही हैं जिन्हें रेणुका सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया था। जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय कप्तान मंधाना ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी करना चाहती थीं। भारत के लिए जिंतिमणि कलिता डेब्यू कर रही हैं जिन्हें रेणुका सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया था।

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