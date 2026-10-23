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IND W vs ZIM W Live Score: भारतीय महिला टीम के खिलाफ जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वडोदरा Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 23 Oct 2026 01:45 PM IST
खास बातें
Women’s Live Cricket Score, IND W vs ZIM W 1st ODI 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मुकाबले वडोदरा में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया की नजरें शुरुआत से ही दबदबा कायम करने पर है। आप यहां मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट्स पढ़ सकते हैं...
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लाइव अपडेट
01:40 PM, 23-Oct-2026
IND W vs ZIM W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11भारत: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, जिंतामणि कलिता, सायली सतघरे, क्रांति गौड़।
जिम्बाब्वे: बिलव्ड बिजा, शार्ने मायेर्स, नयाशा ग्वाजुरा, मोडेस्टर मुपाचिवा (विकेटकीपर), चिएद्जा धुरुरु, चिपो मुगेरी तिरिपानो, मिचेले मावुंगा, नोमवेलो सिबांदा (कप्तान), तेंदाई माकुशा, लोर्न फिरी, ओलिंदर चारे।
01:31 PM, 23-Oct-2026
IND W vs ZIM W Live Score: जिम्बाब्वे ने जीता टॉसजिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय कप्तान मंधाना ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी करना चाहती थीं। भारत के लिए जिंतिमणि कलिता डेब्यू कर रही हैं जिन्हें रेणुका सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया था।
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01:17 PM, 23-Oct-2026